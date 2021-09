A primeira Copa Click Sidão pede passagem para grande decisão do campeonato

A primeira Copa Click Sidão seguiu no último final de semana com a realização dos jogos da fase semifinal que serviu para definir as equipes classificadas para a grande final da temporada 2021, uma competição que apesar de esta primeira edição já é sucesso absoluto de público e bom futebol, e que certamente passa a fazer parte do calendário esportivo de Sete Lagoas e região, sendo já considerada como uma competição de nível estadual. confira os resultados da fase semifinal, bem como a programação dos jogos da grande final programada para o estádio D. Lurdinha, campo do Curitiba.

Pelo lado do Curitiba, equipe de Sete Lagoas, o Guigol, o atacante e artilheiro do time demonstrou esperança de vitória na grande final da Copa. “A expectativa para a final é muito grande. Estamos muito felizes em participar da primeira Copa Click Sidão e chegar à final. A gente veio crescendo muito durante o campeonato, com a comissão técnica, Roger, Hugo, pessoas que conhecem de futebol, a gente se adaptou com a nova formação que veio dando, por sinal, pontos positivos, veio dando certo, então a gente está bem confiante que vamos ganhar o título. Agora é preparar, ficar na concentração e esperar domingo”, enfatizou o jogador.

Do outro lado, para o capitão do Guarani de Corinto, Wesley Braz, a sensação de chegar à primeira final da Copa Click Sidão é de felicidade. “A nossa satisfação, da nossa equipe por estar na final de um grande campeonato, de grandes equipes, que dentro de 32 só fechou 2, é gigantesca. Só de chegar onde nós chegamos já foi um feito inédito para nossa cidade de Corinto, e não só para nossa cidade mas para nós mesmos, foi uma forma de provar o quanto a gente deu o nosso melhor, dentro da competição, sempre respeitando nossos adversários, todos os times a organização em si, e estamos na final, vamos lutar até o fim em busca da vitória”, ressaltou o atleta.

O treinador e um dos diretores do Guarani, Ueder Rabelo, reforçou a boa organização do campeonato. “Lembro o trabalho do Sidão em conjunto com a equipe do Click Sete que, transformou o que era para ser uma copa de Sete Lagoas em um campeonato regional com a participação de várias equipes de cidades ao redor de Sete Lagoas, além de contar com jogadores profissionais, então isso tomou uma proporção muito grande ao redor de Sete Lagoas. A gente fica muito feliz, pois a Copa Click Sidão se transformou em uma vitrine para o futebol de Minas Gerais. A nossa região está precisando muito disso, de fortalecer o nosso futebol e esperamos que os patrocinadores comecem a olhar para o lado do futebol e que mais copas como essa, venham para a nossa região”, ressaltou o treinador.

Fase semifinal

Curitiba 1×1 Bela Vista – Nas penalidades, vitória do Curitiba por 3×0

Guarani de Corinto 1×0 América.

A fase final marca estes jogos para domingo, dia 5, no campo do Curitiba:

14 horas: decisão 3º lugar – América x Bela Vista

16 horas: decisão 1º lugar – Curitiba x Guarani de Corinto

Com transmissão pela Rádio Eldorado, após a final, serão entregue troféus e medalhas ao campeão, vice e terceiro colocados, além dos destaques da disputa, incluindo até a melhor torcida.

Por Silva Júnior