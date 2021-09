Em Sete Lagoas PM apreende arma de fogo em posse de suspeito contumaz em crimes

Na noite dessa quarta-feira (01), por volta das 19horas, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela cidade quando receberam informações de que um cidadão I.G.S, 30 anos , já com diversas passagem por crimes de roubo, homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dentre outras passagens criminais, estaria de posse de uma arma de fogo.

Que após receber as informações , os militares realizaram diligências localizando a arma na casa do autor, municiada com 20( vinte munições).

O autor informou aos militares ter comprado a arma de fogo na cidade de Belo Horizonte, logo após ter saído da prisão.

Autor preso e arma apreendida encaminhados à Delegacia de Plantão de Sete Lagoas para as providências legais cabíveis.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar