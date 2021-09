Motor FPT Industrial acelera brutos Iveco na Copa Truck em Curitiba

FPT Cursor 13 é reconhecido pela força e robustez, fornecendo respostas rápidas para os pilotos Felipe Giaffone, Djalma Pivetta e Valmir Benavides, o “Hisgué”, e Felipe Tozzo.

Preparado para os caminhões IVECO da Copa Truck, o motor FPT Cursor 13, da FPT Industrial, acelera quatro pilotos na busca pelo pódio durante a sexta e sétima etapas, neste fim de semana, no Autódromo Internacional de Curitiba. O propulsor seis cilindros, reconhecido pela força e robustez, fornece respostas rápidas de aceleração para Felipe Giaffone, Djalma Pivetta e Valmir Benavides, o “Hisgué”, da equipe Usual Racing, e Felipe Tozzo, da Dakar Motorsports.

Sempre ativa em competições ao redor do mundo, como o European Truck Racing Championship, o Rally Dakar e o Mundial de MotoGP, a FPT é movida por desafios. Com os ajustes para os brutos, o desempenho do propulsor, que já era bom, ficou ainda melhor.

As provas são um importante laboratório para o time de Pesquisa & Desenvolvimento da FPT Industrial, além de validar os produtos para máximo rendimento – seja qual for a missão. Fora das pistas, o FPT Cursor 13 também equipa os caminhões IVECO Hi-Road e Hi-Way, tratores e colheitadeiras da Case IH e New Holland Agriculture, reforçando a sinergia entre as marcas da CNH Industrial.

“Esta configuração de motor da Copa Truck foi especialmente pensada para o campeonato. Ela carrega o que há de mais avançado em tecnologia e desempenho”, afirma Edinilson Almeida, especialista de Marketing Produto da FPT Industrial.

MÁXIMO DESEMPENHO NAS PISTAS

Para a Copa Truck, o FPT Cursor 13 recebeu turbocompressor especialmente desenvolvido para a categoria, comando de válvulas próprio e maior capacidade cúbica. O reposicionamento de sistemas críticos como radiador, turbo e admissão de ar tornou o motor mais leve, proporcionando melhor distribuição de peso dos caminhões.

Visualmente, o FPT Cursor 13 de competição se diferencia pela identificação exclusiva e uma instalação reposicionada. Entre os objetivos das alterações está um novo mapeamento de emissões, monitorado online pela organização da Copa Truck.

As corridas sábado e domingo têm transmissão ao vivo pela Band para todo o Brasil.

CALENDÁRIO COPA TRUCK 2021

Etapa 6 – 04/09 – Curitiba (PR)

Etapa 7 – 05/09 – Curitiba (PR)

Etapa 8 – 03/10 – Potenza (MG)

Etapa 9 – 05/12 – Curitiba (PR)

