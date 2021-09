Confira o cronograma de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta (02)

A vacinação contra a Covid-19 segue avançando em Sete Lagoas e nesta quinta (02), os homens a partir de 23 anos são os priorizados, Os locais disponíveis são: Sesc (a pé) e na Faculdade Atenas – Av. Perimetral, ao lado da Bombril (drive thru). Já na sexta (03), se vacinam homens e mulheres a partir de 22 anos em três locais: Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino – Praça da Feirinha (a pé); Faculdade Una – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411 – Santo Antônio (a pé); e Faculdade Atenas – Av. Perimetral, ao lado da Bombril (drive thru). A vacinação ocorre de 09h às 16h. Em caso de grande demanda serão distribuídas senhas até às 15h30. Documentos: identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Quem não tem o comprovante deve solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

2ª dose

A Prefeitura anunciou hoje de manhã o cronograma de vacinação da 2ª dose da Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose até o dia 4 de junho. A aplicação será também nesta sexta-feira, 3, de 09h às 16h, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; nas UBSs Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e nos ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro e Alvorada. Documentos: comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, o déficit vacinal (pessoas que já deveriam ter tomado a 2ª dose mas ainda não compareceram aos pontos de vacinação) é de aproximadamente 1500 pessoas na cidade, equivalente a 3% do público que deveria estar completamente imunizado. “Embora seja considerado um número pequeno diante do total, é muito importante completar o esquema vacinal para garantir a imunidade contra a Covid-19”, reforça o secretário. Quem ainda não recebeu a 2ª dose deve ficar atento às redes sociais oficiais da Prefeitura no YouTube, Facebook e Instagram, onde são divulgados os cronogramas de aplicação da Astrazeneca, Coronavac e Pfizer. “Fique atento a qual marca será aplicada para receber a dose da mesma vacina, respeitando o prazo entre as doses de cada fabricante”, completa o Dr. Flávio Pimenta.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta terça, 31, receberam a 1ª dose 151.241 pessoas (62,5% da população). A 2ª dose foi aplicada em 57.893 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose e dose única, 26,3% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de higiene frequente das mãos, distanciamento social e uso de máscara. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

