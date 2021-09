Programa Horta Social garante alimentação saudável para várias famílias sete-lagoanas

Sete Lagoas possui um dos maiores projetos de hortas urbanas do mundo. São sete canteiros espalhados em regiões diferentes da cidade que representam 24 quilômetros de plantio de hortaliças e leguminosas orgânicas. Com quase 40 anos de existência, o projeto gera emprego e renda para 320 famílias e, recentemente, incorporou o programa Horta Social, garantindo alimentação saudável de maneira gratuita para diversas famílias.

O programa consiste na parceria entre a Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) -, produtores da hortas comunitárias e organizações sociais civis, como Projeto Acolher, Associação dos Recicladores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Sete Lagoas (Armarresol), Abrigo Bem Viver, Nova Caminhada, Obreiros da Luz, Toca de Assis, Irmãos que Doam, entre outros. “Temos que agradecer aos agricultores e parceiros que doam para socorrer famílias que estão precisando muito neste momento de pandemia. Mais uma vez Sete Lagoas dá exemplo de trabalho social para o Brasil”, avalia o prefeito Duílio de Castro.

Além da doação de orgânicos da agricultura familiar, o projeto também recebe doações dos supermercados Santa Helena e Santo Antônio. Tudo chega para entidades com atuação social, por meio de uma logística disponibilizada pela Prefeitura. “O apoio técnico é muito importante nesse processo, por isso agradecemos também a todas as equipes envolvidas”, comenta Alessandro Kelwis de Freitas, secretário adjunto de Desenvolvimento econômico.

O entrosamento entre poder público, produtores e inciativa privada é fundamental no processo que também tem participação efetiva do Banco de Alimentos do município. “A doação desses alimentos facilita muito a produção de refeições no quesito econômico, um vez que todo o processo é feito de forma voluntária. Cabe à Prefeitura, por meio do Banco de Alimentos, a logística de distribuição dos legumes e hortaliças às entidades”, explica Warley Raimundo de Paula, superintendente de Agropecuária e Abastecimento da Semadetur.

Quem recebe ou prepara os alimentos valoriza muito a iniciativa. Além de garantir comida boa no prato, o Horta Social ainda incentiva a alimentação saudável das pessoas. “O desenvolvimento do hábito da alimentação saudável é a diferença que estamos notando. Isso é muito valoroso para todos nós. Além de satisfazer as necessidades nutricionais, garante alimentação equilibrada”, define Octacílio Cardoso, gestor da Armarresol. “Nosso trabalho aqui é altamente gratificante. É de coração que preparamos os alimentos que recebemos”, diz Ivanilda Pereira da Silva, cozinheira voluntária na Toca de Assis.

As hortas comunitárias são um patrimônio de Sete Lagoas que atravessa gerações. Quem produz e doa não esconde a satisfação em poder ajudar e ser reconhecido. É o caso do senhor Jair Nascimento Silva, atual presidente da horta Nova Cidade, que trabalha no cultivo dos canteiros há décadas. “Somente nesta horta são 64 famílias. Toda minha vida gostei de ajudar as pessoas e todos respeitam e dão muito valor. Aproveito e faço o convite para todos conhecerem o nosso trabalho”, comentou.