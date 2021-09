Alunos da rede estadual de ensino encontram iluminação mais moderna nas escolas

Neste ano, a Cemig já investiu R$ 6 milhões e pretende, até 2022, fazer melhorias em todas as unidades localizadas na área de concessão

Com o retorno gradual das aulas presenciais e o avanço da vacinação contra a covid-19 no país, milhares de alunos da rede pública estadual de ensino em Minas Gerais estão encontrando um ambiente mais iluminado, agradável e eficiente. Isso é resultado do investimento da Cemig na modernização do sistema de iluminação das escolas públicas do estado.

Somente no primeiro semestre deste ano, a companhia investiu cerca de R$ 6,3 milhões na substituição de aproximadamente 170 mil lâmpadas ineficientes por outras de LED em 593 instituições de ensino da rede estadual, por meio do Projeto Cemig nas Escolas.

A ação, que integra o Programa de Eficiência Energética (PEE) da companhia, é responsável por garantir um consumo mais eficiente e econômico, reduzindo o desperdício de energia e os gastos públicos.

Em média, são substituídas 300 lâmpadas por escola. Com este projeto, a companhia estima uma economia de cerca de 50% no consumo da iluminação em cada instituição beneficiada, além de melhoria na qualidade da luminosidade e redução de custos com manutenção e compra de lâmpadas.

De acordo com o coordenador do Projeto Cemig nas Escolas, Fernando Queiroz, as novas lâmpadas têm durabilidade superior e diminuem os custos de manutenção das escolas. “Antes do Cemig nas Escolas, as instituições da rede estadual de ensino faziam trocas constantes de reatores e das lâmpadas. A substituição dos equipamentos elimina essa necessidade. Além disso, a nova iluminação vai dar mais conforto aos alunos e professores”, explica.

Os investimentos da companhia com o Projeto Cemig nas Escolas devem alcançar, entre o quinquênio 2018-2022, mais de R$ 43 milhões, considerando a modernização da iluminação de todas as escolas estaduais na área de concessão da companhia e, ainda, a implantação de 125 microusinas fotovoltaicas em instituições de ensino da Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Eficiência energética

Somente no ano passado, o Programa de Eficiência Energética da Cemig investiu cerca de R$ 50 milhões em diversos projetos no estado. O Programa tem o objetivo de combater o desperdício de energia elétrica por meio da substituição de equipamentos obsoletos por outros mais modernos, entre outras iniciativas.

Além do Cemig nas Escolas, o PEE possui outros quatro subprogramas: Cemig nas Cidades, Cemig nos Hospitais, Cemig no Campo e o Cemig nas Comunidades. Dessa forma, a empresa atua na troca de iluminação existente por lâmpadas eficientes, na instalação de usinas fotovoltaicas e na substituição de equipamentos ineficientes por outros mais eficientes, além de levar orientações sobre o uso correto e sustentável da energia elétrica. Cada programa tem seu público específico. Detalhes podem ser conferidos no Portal Cemig.

Outra importante iniciativa do PEE é a Chamada Pública de Projetos, que permite a todos os clientes da Cemig apresentarem projetos de acordo com a regulamentação da Aneel. Essa iniciativa ocorre anualmente desde 2015 e integra as iniciativas do Programa de Eficiência Energética da Cemig, que é regulado pela Aneel. Ao todo, já foram aprovados cerca de 80 projetos que beneficiam, principalmente, prefeituras e serviços públicos, como universidades e hospitais.

Fonte: Agência Minas