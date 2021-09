Romeu Zema participa de comemorações dos 40 anos de ingresso das mulheres na PMMG

Operação Filhas de Minas foi lançada em comemoração à data, com ações de prevenção à criminalidade em todo o estado

O governador Romeu Zema participou, nesta quarta-feira (1/9), do lançamento da Operação Filhas de Minas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com ações de prevenção à criminalidade em todo o estado. A ação é uma das comemorações aos 40 anos do ingresso da mulher na instituição mineira. Durante a solenidade, o governador também sancionou a Lei que instituiu a data (1º de setembro) como o Dia do Policial Militar Feminino. Além disso, Zema realizou a entrega simbólica de kits compostos de armamento e equipamentos de proteção individual (colete balístico) adaptados para as mulheres, que serão entregues a todas as militares.