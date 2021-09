Marcio Reinaldo participa da visita do Bolsonaro a Uberlândia/MG

Marcio Reinaldo (Progressistas) que exerceu o cargo de deputado federal por cinco mandatos consecutivos e foi também prefeito de Sete Lagoas-MG, recebeu do seu amigo Odelmo Leão (Progressistas), prefeito de Uberlândia-MG, uma convocação para presenciar em sua cidade a visita do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O presidente participou, nesta terça-feira (31), no anversário de 133 anos de Uberlândia (MG), da inauguração do sistema de captação e tratamento de água Capim Branco, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A obra que pretende garantir o abastecimento para mais de 3 milhões de pessoas até 2060 recebe o nome do deputado Luiz Humberto Carneiro, que faleceu vítima da Covid-19 em abril deste ano.

O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Rogério Marinho. Executada pela Prefeitura de Uberlândia, a obra recebeu investimentos de R$ 332,7 milhões por meio do Programa Avançar Cidades-Saneamento, do MDR. É considerada uma das maiores do País financiada com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – R$ 287,9 milhões de empréstimo por meio da CAIXA e R$ 44,7 milhões de contrapartida do município.

Estrutura de grande porte A Estação de Tratamento de Água (ETA) conta com equipamentos essenciais ao processo de tratamento de água, como floculadores, decantadores, reservatórios com capacidade total de 10 milhões de litros, casa de química, sala de cloração e uma unidade de tratamento de resíduos (UTR). Interligado à ETA, há o transporte da água tratada até o reservatório do bairro Custódio Pereira em uma adutora com extensão de 15,5 km e diâmetro de 1,1 m. Já a adutora de água bruta, com 4,5 km de extensão, será responsável pelo transporte de água do canal de captação na represa Capim Branco até a ETA. Caixa de Transição A caixa de transição tem capacidade de armazenar 500 mil litros, ocupa uma área de 400m², e tem altura equivalente a um prédio de 10 andares. O equipamento é responsável pela passagem do regime de bombeamento, iniciado na captação para o regime de gravidade com destino ao Centro de Reservação do Custódio Pereira. Automação O sistema também vai contar com tecnologia de ponta em automação, desde a captação, passando pela produção e chegando à distribuição. Ao todo serão cinco controladores lógicos que vão conectar todos os equipamentos. Os processos de automação serão interligados ao já existente sistema de telemetria do Dmae, que receberá as informações tanto para o controle local, quanto para a Central de Controle de Processos (CCP). A tecnologia propicia rapidez e precisão nas operações e reduz a demanda energética. Subestação O sistema conta com uma subestação de energia elétrica com os transformadores, postes e cabos elétricos já instalados pelo Dmae na área do canal de captação. O dispositivo conta com uma linha de distribuição de 18,4 km direto da subestação de Miranda em uma rede de 138 kV para atender os conjuntos de motobombas instalados no canal de captação e na ETA. UTR Uma Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) também integra o Sistema. Ela realiza o tratamento do resíduo líquido (água + lodo) gerado pela ETA durante a potabilização da água. A UTR é composta por um sistema integrado com dois decantadores secundários, dois adensadores de lodo, um setor de desidratação e um tanque de regularização. Esta inovação demonstra a responsabilidade do Dmae com a sustentabilidade.

Fonte: uberlândia.mg.gov.br