Vem aí a 1ª Feira de Estágios e Emprego das Faculdades Promove

No dia 03 de setembro, as Faculdades Promove de Sete Lagoas realizarão um super evento organizado pelo Núcleo de Carreiras. Trata-se da Feira de Estágios e Emprego, que irá proporcionar uma oportunidade única de entrar em contato com especialistas da área e colocar seus alunos à frente de novos desafios.

Serão 07 lives, ao longo do dia, com profissionais da área de recrutamento e seleção e representantes de empresas que abordarão temas voltados para o mercado de trabalho, carreira, empregabilidade e desafios do cenário atual.

Para participar do evento, gratuito, os alunos deverão se inscrever pelo link enviado na Sala de Aula “Vagas de estágio/empregos” do ClassRoom.

Confira a programação completo da evento abaixo: