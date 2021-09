Guilherme Arana, Hulk, Everson, Savarino, Junior Alonso, Eduardo Vargas e Alan Franco estão servindo suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas. Jogadores como Diego Costa e Keno não ganharam folga, como destacou o técnico Cuca no último domingo (29). E outros tantos atletas retornarão aos treinos na Cidade do Galo nesta quinta-feira (2), visando ao duelo com o Fortaleza, no dia 12 de setembro, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.