Ensino Infantil Municipal retorna às aulas presenciais em Sete Lagoas

O cronograma de retorno das aulas presenciais em Sete Lagoas, interrompidas em março de 2020 por causa da pandemia, e iniciado no dia 2 de agosto, continuou nesta segunda-feira (30). E foi a vez dos alunos da Educação Infantil, de zero a 3 anos de idade, viverem esse momento. A volta está sendo escalonada com um terço das turmas por dia.

Felicidade, segurança e acolhimento marcaram a volta às aulas na Escola Municipal Dr. Milton Campos. “A questão da educação vai melhorar. Minha filha é filha única e, com a parada, ela regrediu muito em relação à comunicação com outras pessoas. Agora com o retorno será muito bom pra ela”, comentou Ana Cláudia, mãe de uma aluna da escola. “Está todo mundo ansioso por esse retorno. A vacina traz a esperança, a expectativa é que dê tudo certo. Não via a hora deles voltarem para a escola”, disse Cristina Soares, mãe de outro aluno.

Todas as medidas de segurança, distanciamento e higiene necessárias foram adotadas para se evitar a contaminação pelo novo coronavírus e manter a qualidade da educação municipal. Um reinício semelhante ao dos anteriores: sem abraços, mas com muito cuidado, saudade, afetividade e sorriso no olhar. “Estamos recebendo hoje os alunos da creche. Iniciamos na semana passada com os alunos da pré-escola. Estamos cumprindo todos os protocolos, a higienização na entrada e durante toda permanência na escola, o distanciamento e atenção com os funcionários. Todos os protocolos estão sendo respeitados”, reforça a diretora da escola, Ana Cristina Camilo da Silva.