Homenagens e apresentação de diretora do OS para parlamentares são destaques de Reunião

Como não poderia deixar de ser, as homenagens e condolências a família e amigos da vereadora Heloísa Frois (Cidadania) dominaram as manifestações dos vereadores durante a Reunião Ordinária desta terça-feira (31). O empresário e ex-marido da parlamentar, Antônio Roberto dos Reis Bastos, falecido ontem, foi enterrado nesta manhã. Carol Canabrava (Avante) apresentou uma Moção de Pesar para assinatura dos colegas.

Os falecimentos recentes de João Neto, sobrinho do vereador Gilson Liboreiro (SD), e do empresário Raul Francisco, também foram bastante lamentados pelos vereadores. Caio Valace (Pode), inclusive, sugeriu e o presidente Pr. Alcides (PP) acatou um ato simbólico de um minuto de silêncio antes do início dos trabalhos.

Do Observatório Social, o novo presidente Juarez Fernandino esteve na Câmara para falar sobre a atuação do órgão. Com aval do Plenário Fernandino explicou que o OS atua com “gestão pública, no monitoramento das licitações, educação fiscal. Também capacitamos pequenas e médias empresas para participarem dos editais”.

O presidente do Legislativo, Pr. Alcides, afirmou que a “Câmara estará sempre aberta, solícita e parceira”. Junior Sousa (MDB) convidou Juarez para acompanhar um “projeto relacionado a implantação de inteligência de compliance na Câmara”. E Caio Valace não escondeu a satisfação em rever o amigo de longa data antes de desejar sucesso no novo desafio.

Na pauta da Reunião o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 253/2021 foi retirado pelo autor, Junior Sousa. E o PLO 265/2021, também de Junior, não foi votado por vistas de João Evangelista (PSDB). Ausente com justificativa, Heloísa Frois não teve suas propostas votadas.

A pauta da sessão pode ser acessada pelo link que segue abaixo. Na sequência tem o que de mais importante falaram os vereadores durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Conscientizar a população sobre utilização da água por conta da baixa do lençol freático e poços artesianos. O SAAE lançou uma campanha de conscientização, então, quando for tomar banho, não demore. Quando for lavar a roupa, reuse a água para lavar os passeios. Evitando desperdício a gente garante que não falte água na cidade.

Ivan Luiz (Patri): Quero destacar a mais uma Copa do Futuro. Estive no clássico de 50 no que é o América contra o Ideai. Participei da abertura oficial, com crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Convido a todos que participem. É um projeto de inclusão social por meio do esporte. Meninas jogam contra meninos, é fantástico. O esporte previne as drogas e outros caminhos do mal.

João Evangelista (PSDB): Agradecer ao Toninho Macarrão solicitamos desde agosto do ano passado uma intervenção no bairro Itapuã. Não sou de fazer solicitação onde tem vereador, mas foi um pedido da comunidade desde o ano passado e ontem foi iniciada a obra. Vão fazer uma galeria para acabar com a erosão que acontece no lugar.

Ismael Soares (PSD): Quero dizer que com grande alegria entregamos a casa com a siderúrgica Viena. Entregando uma casa enorme, quase 250 metros de construção, para o ESF da região. Mesmo assim muita gente critica o trabalho. Mas vamos levantar a cabeça e continuar o trabalho porque ser vereador não é status, é compromisso com a cidade.

Janderson Avelar (MDB): Quem pôde participar, no sábado, do encerramento da semana do folclore ficou encantado com a missa conga que aconteceu. Parabéns ao prefeito e a secretaria de cultura por não deixar nossa cultura ficar esquecida. Parabéns a todos os envolvidos.

Junior Sousa (MDB): Na última semana estive com a vereadora Carol na escola Padre Teodoro onde a gente pôde ver uma estrutura pronta para receber os alunos do bairro e, infelizmente, deparamos com uma falta de cuidado do poder público em cuidar da escola. Em retrospecto do ano passado falta de dinheiro não foi. A secretária firmou que comprou uma casa de R$ 4,7 milhões com fonte da educação. Questiono quais as prioridades do Executivo se tem uma escola pronta por que não pensaram em reformar.

Carol Canabrava (Avante): Quero tentar entender nosso trabalho porque tenho percebido uma constância na fala de alguns pares parabenizando o prefeito. Queria saber se minhas demandas são diferentes, se a população que represento é diferente? Por que minhas demandas não tem o mesmo tratamento? Queria reforçar se a população que represento é diferente? Tenho feito visitas recorrentes, apresento vários pedidos de providências, porém sem nenhum retorno. Queria que o prefeito respondesse a pergunta. Qual o critério para responder às demandas?

Caio Valace (Pode): Com alegria quero dizer que a contratação do projeto para revitalização da escola Padre Teodoro está em execução. Não sei quem mais pediu, na verdade o que interessa é que o problema será resolvido. Obra necessária e importante porque a comunidade vai ter uma boa escola.

Ivson Gomes (Cidadania): Queria abordar alguns temas. O primeiro é a respeito de uma comunicação que recebi do SAAE que vai colocar de férias apenas servidores com três períodos vencidos. Se não tiver lei sobre o tema, essa comunicação está passando por cima do estatuto do servidor. Depois de três períodos o servidor vai poder tirar férias. Outra situação é sobre a obra da ETE Lagoa do Matadouro. Se concretizada será uma das maiores obras da história. O que intriga é que era para ter 50% de obras e estamos com apenas 6% de conclusão. Me impressiona a morosidade da obra.

Rodrigo Braga (PV): Quero convidar para Audiência Pública que vai acontecer no próximo dia 9, quinta-feira. O objetivo será o planejamento estratégico dos esportes da cidade. Tivemos a criação da Frente Parlamentar da Promoção e Igualdade Racial. Espero que possamos criar políticas públicas com direitos para essas pessoas que já tiveram seus direitos tolhidos em várias oportunidades da história.

Pr. Alcides (PV): Prestar nossas condolências em nome desta Casa e que fossem constadas em ata. Parabenizar a 5° Cia de Bombeiros da cidade pelos 110 anos do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais comemorados hoje. Temos recebido visitas de Legisladores de municípios vizinhos quem tem nossa Casa como referência e isso nos alegra muito.

https://sapl.setelagoas.mg.leg.br/sessao/624/ordemdia

Com Ascom/Câmara Municipal de Sete Lagoas