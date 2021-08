Além de não poder contar com o atacante Marcelo Moreno, a serviço da seleção boliviana, a Raposa não terá o volante Flávio, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 com o CRB, no último domingo, em Maceió, e vai ter que cumprir suspensão automática.

O provável substituto é Rômulo, deslocado para a lateral direita na partida anterior, que deve voltar a sua posição de origem, já que Raúl Cáceres, em trabalho de preparação física, deve reassumir a lateral.

Outras opções são Ariel Cabral, Lucas Ventura e Matheus Neris. Os dois primeiros em recuperação de lesão e desgaste muscular, respectivamente, tem chances de estarem aptos a enfrentar o Esmeraldino. Já Neris está perto de ser liberado para retornar as atividades, após cumprir um período de isolamento em razão da Covid-19.

Outra alternativa para a função é o jovem Marco Antônio, meia de origem, mas que atuou mais recuado nos dois últimos jogos, a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Com 25 pontos, o Cruzeiro ocupa atualmente a 14ª colocação na tabela de classificação.

O Goias, por sua vez, é o vice-líder, com 38 pontos.

esportes@hojeemdia.com.br