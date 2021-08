Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta terça-feira (31)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO

Remoção de cargas pesadas

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D

PADEIRO

Atuar em padaria

Experiência: 06 meses na carteira – Horário: 5h às 13h

ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO

Realizar serviços de manutenção eletrônica em veículos e equipamentos, conectando cabos aos equipamentos e acessórios e testando funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para a operação. Realizar manutenção preventiva e corretiva, inspecionando visualmente as máquinas e equipamentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

SOLDADOR

Realizar atividades de corte com maçarico ou solda elétrica ou oxi-acetileno; corta peças de ligas metálicas usando processos de corte com serras; prepara equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; prepara superfícies para corte e solda; realiza solda de maior responsabilidade técnica/ maior nível de criticidade

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA

Executar manutenção corretiva e preventiva, executar substituição, montagem e desmontagem de motores.

Experiência: 06 meses na carteira

MAÇARIQUIERO

Operar maçarico para perfuração e corte de chapas, metais e tubos.

Experiência: 06 meses na função

OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Experiência: 06 meses na função

MONTADOR INDUSTRIAL

Experiência em montagem de correias, estrutura e montagem de peneiras.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio (Desejável)

SOLDADOR INDUSTRIAL

Experiência com solda elétrica e eletroldo.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio (Desejável)

MONTADOR DE ANDAIME

Montagem e desmontagem de andaimes.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Trabalhar em altura

ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

Executar tarefas de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de hidráulica, elétrica e de telefonia, substituindo, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Experiência: 06 meses na função temporária 30 dias (pode ser renovada). Fundamental completo.

DESENHISTA PROJETISTA

Executar e/ou participar do desenvolvimento de desenhos técnicos de alta complexidade para novas plantas e equipamentos, propondo alternativas e montando propostas para discussão na equipe de Engenharia de Projetos, conforme necessidade da Empresa e de acordo com a Norma Brasileira de Desenhos Técnicos. Necessário experiência em desenho técnico e Autocad.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico em Mecânica ou Superior em andamento: Engenharia Mecânica ou áreas afins.

OPERADOR DE PÁTIO

Limpar, organizar plataforma da balança e expedição. Auxiliar na dosagem de cargas.

Experiência: 06 meses na função em Siderúrgica – Ensino Médio (Desejável)

AJUDANTE DE PÁTIO

Organização do pátio da empresa em geral, limpeza, guardar os equipamentos pesados, dentre outras funções.

Experiência: 06 meses na carteira na função ou serviços gerais

PADEIRO

Atuar em supermercado

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

AÇOUGUEIRO

Atuar em supermercado

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

SUBGERENTE DO SETOR DE PADARIA

Atuar em supermercado, necessário experiência de subgerente em padaria.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

MONTADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Montagem de placas fotovoltaicas em telhados ou estruturas de solo e equipamentos complementares.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: B

AJUDANTE DE MONTAGEM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Auxiliar nas atividades de montagem de placas fotovoltaicas e realizar limpeza de placas.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: B

SOLDADOR

Experiência em solda de eletrodos

Experiência: 06 meses na função

SERRALHEIRO

Experiência com montagem de galpão.

Experiência: 06 meses na função

BALCONISTA DE LANCHONETE

Atendimento ao cliente, preparo de salgados, recebimento de mercadorias, conferência de validade dos produtos, limpeza da lanchonete. Necessário residir próximo ao bairro Progresso

Experiência: 06 meses na carteira – Escala 6×2 – Disponibilidade de horário.

ANALISTA DE PROCESSOS

Analisar, avaliar e acompanhar as operações dos diversos processos produtivos, verificando as necessidades de melhorias, acompanhando e mapeando os ciclos de produção, monitorando os mesmos e buscando a otimização de resultados. Necessário experiência anterior em indústria.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo em Química Industrial

ANALISTA DE CUSTOS JUNIOR

Atuar diretamente na análise dos processos de movimentação de produtos acabados e matérias-primas; auxiliar no acompanhamento orçamentário, no planejamento e controle de custos de produção; e atualizar e analisar os cálculos referentes a apuração dos custos dos produtos e serviços.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo Adm/Contábeis/Economia/Áreas afins

MECÂNICO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Manutenção em componentes, equipamentos e maquinas industriais.

Experiência: 06 meses na carteira – Técnica em Mecânica – Revezamento de turno

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Disponibilidade de viagem, oferece alojamento e alimentação.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função – CNH: B

OPERADOR DE GUILHOTINA E DOBRADEIRA

Experiência: 06 meses na carteira

MONTADOR INDUSTRIAL

Montar e desmontar máquinas industriais, operar instrumentos de medição mecânica, ajustar peças mecânicas, lubrificar, expedir e instalar máquinas. Realizar manutenções corretivas e prestar assistência técnica-mecânica de máquinas industriais.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – Desejável Técnico em Mecânico.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Responsável por manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando-os para o estoque. DISPONIBILIDADE DE HORARIO

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH:B

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (Vaga temporária)

Experiência com recebimento e armazenagem de produtos acabados e matéria-prima, experiência em máquinas retrateis – VAGA TEMPORÁRIA (06 MESES)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

COSTUREIRA RETISTA

Experiência na função com costura reta

MOTORISTA CARRETEIRO

Experiência em transporte rodoviário de cargas

Experiência na função – CNH: E – Ensino Médio (Desejável)

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Manutenção elétrica em maquinas industriais.

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Eletrotécnica – Revezamento de turno

AJUDANTE DE MECANICO INDUSTRIAL

Auxiliar nas atividades do setor de manutenção industrial, com manutenções corretivas, preventivas e preditivas, nos trabalhos de lançamento e arquivamento de ordens de serviço. Auxiliar no controle de entrada e saída de matérias primas.

Desejável experiencia ou curso Técnico em Mecânica em andamento (4º período)

AUXILIAR DE ALMOXARIFE

Responsável por toda a rotina logística – recebimento, conferência, organização de mercadorias e operação de empilhadeira. Vaga temporária – Tarde/Noite

Experiência: 06 meses – Ensino Médio – Curso de operador de empilhadeira

CHAPISTA

Preparar lanches e sanduiches

Experiência: 6 meses

COZINHEIRO (A)

Preparar alimentos em restaurante sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida. Inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios. Auxiliar na requisição do material

Experiência: 06 meses na carteira

ELETRICISTA

Realização de ajustes elétricos, execução de montagens eletromecânicas em leitos, eletrocalhas, eletrodutos e perfilados, realização de lançamento de cabos e conexão de fios em painéis elétricos.

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE MÁQUINA

Realiza check-list de máquinas pesadas e as operar; remove solo e material orgânico “bota-fora”; drena solos; executa construção de aterros; realiza acabamento em pavimentos; carrega caminhões, centrais de concreto; nivela solo.

Experiência: 06 meses na carteira

SERRALHEIRO

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH: B

INSTALADOR DE ACESSÓRIOS

Instalação de acessórios em veículos

Experiência: 06 meses na carteira

MECÂNICO ALINHADOR

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico em Mecânica (desejável)

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Elaboração e implementação de políticas de saúde e segurança do trabalho; inspecionar os canteiros de obras de subestação de alta tensão visando detectar, registrar e sanar condições inseguras no ambiente de trabalho; orientar os funcionários no cumprimento das normas de segurança, fiscalizar a utilização de EPIs; realizar treinamentos e assegurar o cumprimento das normas e procedimentos de segurança; dentre outras atividades. Disponibilidade para trabalhar no Norte de Minas e disponibilidade para viagens.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Curso completo na função

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK

Realizar o transporte e movimentação de materiais e equipamentos utilizando o munck sempre em conformidade com as normas de segurança. Realizar as inspeções e manutenções básicas no veículo. Fazer a conferência dos materiais no ato da coleta e entrega, dentre outras atividades. Disponibilidade para trabalhar no Norte de Minas e disponibilidade para viagens.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio- CNH: D

COSTUREIRA

Experiência na função de costureira em confecção, atuar em confecção de lingerie.

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/Sine