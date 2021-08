Projeto Abrace entrega mais uma remessa de kits lanche para Oncologia em Sete Lagoas

O dia iniciou com cheiro de chuva e solidariedade no setor de Oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças.

O Projeto Abrace realizou a entrega nesta terça-feira (31), de mais de 2 mil kits lanche (suco caixinha e biscoito individual). Ele atua no setor há quase 03 anos, com doações de cateter totalmente implantado (qualidade para o tratamento medicamentoso) e a doação de lanches para o café. Devido corte recente do almoço dos pacientes e acompanhantes este lanche faz se mais necessário.Como um “abraço” o Projeto não medirá esforços, para que os kits lanches sejam entregues com periodicidade”, afirmou a presidente Renata Cota.

A presidente Renata e os demais integrantes não deixam seus semblantes de satisfação em contribuir para mais de 500 pacientes em tratamento quimioterápico, “um pouco que ajuda muito”. Para ela o momento é gratificante em mais uma ação para a Oncologia. ” Estamos entregando mas essa remessa de lanche que ajuda muito aos pacientes de Sete Lagoas e principalmente da região que fazem o tratamento de quimioterapia. È com muita alegria e agradecimento a Deus por mais esta ação do projeto. Agradecemos a todos que está nos ajudando e nos apoiando sempre”, disse. Tanto o projeto dos kits quanto da doação de cateter são projetos permanentes do Abrace”, completou ela.

A coordenadora de Projetos e Inovação da instituição, Tamara Figueiredo agradece em nome dos pacientes, acompanhantes e diretoria “o ABRACE há 03 anos vem carinhosamente fazendo a diferença na vida de pessoas que saem de suas cidades e residências sem uma atenção adequada dos órgãos competentes quanto á alimentação ,a instituição atende 25 cidades ao total, englobando uma população de mais de 500 mil habitantes.

A voluntária do Abrace Maria José Nogueira, também ressaltou a importância deste apoio para a oncologia, inclusive ela já teve familiares que fizeram tratamento de câncer. “È primordial este apoio do projeto, uma vez que os pacientes precisam de apoios como este do projeto quer seja com lanche ou com o cateter que o projeto também ajuda, são pacientes que precisam também do amor e carinho principalmente dos familiares, para conseguir superar a doença”, comentou.

A oncologia é um serviço importante na região de Sete Lagoas, e conta assim como todos os serviços filantrópicos com sua ajuda. Para mais informações sobre doações, ligue ou envie mensagem WhatsApp para o número (31) 2107 6042.