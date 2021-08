PM localiza pedras de Crack em imóvel que seria usado com ponto de drogas em Sete Lagoas

Na noite da sexta-feira (27), policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam informações de que na rua Jesus Amancio Carvalho, bairro Orozimbo Macedo, estava ocorrendo intenso tráfico de drogas.

No local informado, um imóvel vazio, os militares avistaram um menor, de 15 anos de idade e após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Durante buscas no imóvel, foram localizados escondido no telhado 04 pacotes, contendo 30 pedras de crack em cada um. Também foram encontrados no terreno mais 30 pedras de crack, (material embalado e preparado para o comércio), além da quantia de R$193,00 escondida debaixo de uma mesa.

O menor foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Sete Lagoas, juntamente com todo material, 150 pedras de crack, o dinheiro e dois celulares.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar