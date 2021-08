Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta segunda (30)

Democrata arranca empate dramático e segue no Módulo II

Dos males, o menor! O Democrata de Sete Lagoas empatou com o Democrata de Governador Valadares por 1 x 1, na Arena do jacaré, em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro do Módulo II, sábado passado, e se salvou do rebaixamento para a Série C do futebol mineiro. O jogo foi dramático e o risco de queda aumentou logo no início da partida, quando foi anunciado o gol do Aymorés diante do União Luziense. A vitória do time de Ubá, associada com a derrota do Democrata era a combinação fatal para rebaixar a equipe de Sete Lagoas.

Nael marcou para o time de Valadares aos 19 minutos do primeiro tempo. O gol salvador, que manteve o Jacaré no Módulo II foi marcado por Neto, aos 08 minutos da etapa final. O empate foi suficiente para garantir ao Democrata a 10ª colocação na classificação geral, à frente de Aymorés e Serranense, que foi goleado pelo Nacional de Muriaé por 4 a 1.

Com o resultado, o Nacional terminou a primeira fase líder e invicto com 23 pontos: foram seis vitórias e cinco empates na fase classificatória. O Serranense terminou com sete pontos e rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro na última colocação. Além do Nacional, os outros classificados para o quadrangular final foram: Villa Nova, Tupynambás e Democrata de Governador Valadares.

Os resultados da última rodada da primeira fase foram os seguintes:

Villa Nova 01 x 01 Tupynambás

Guarani 02 x 01 Tupi

Ipatinga 00 x 02 Betim

Democrata-SL 01 x 01 Democrata-GV

Aymorés 01 x 00 União Luziense

Nacional de Muriaé 04 x 01 Serranense

Veja a classificação final, após a realização das 11 rodadas da primeira fase:

Posição Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º Nacional Muriaé 23 11 6 5 0 18 5 13 70

2º Villa Nova 22 11 6 4 1 16 7 9 67

3º Democrata-GV 19 11 5 4 2 13 8 5 58

4º Tupynambás 19 11 5 4 2 9 4 5 58

5º Betim 17 11 4 5 2 14 10 4 52

6º Guarani 13 11 4 1 6 9 14 -5 39

7º União Luziense 12 11 3 3 5 8 9 -1 36

8º Ipatinga 12 11 3 3 5 8 13 -5 36

9º Tupi 11 11 3 2 6 13 17 -4 33

10º Democrata-SL 11 11 2 5 4 5 8 -3 33

11º Aymorés de Ubá 11 11 2 5 4 4 10 -6 33

12º Serranense 07 11 2 1 8 8 20 -12 21

PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento

A partir do próximo final de semana os 04 classificados iniciam a disputa do quadrangular final, em jogos de ida e volta, num total de 06 rodadas. O campeão e o vice estarão garantidos na divisão de elite do futebol mineiro em 2022.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Do goleiro ao atacante, o Atlético tem representantes em seleções sul-americanas em todos os setores. São sete convocados e que foram liberados do clube após o jogo com o Bragantino, para se apresentarem aos respectivos selecionados para a disputa das Eliminatórias. Nenhum deles vai desfalcar o Galo em jogos do time no período.

Foram chamados: o goleiro Everson (Brasil), o zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o lateral esquerdo Guilherme Arana (Brasil), o meia Alan Franco (Equador) e os atacantes Vargas (Chile), Savarino (Venezuela) e Hulk (Brasil).

A CBF adiou as partidas dos clubes que tiveram jogadores convocados durante a Data FIFA de setembro. É o caso do duelo do Atlético com o Grêmio, pela última rodada do turno do Campeonato Brasileiro, que estava marcado para o dia 5 de setembro. Uma nova data será definida.

O confronto de volta do Galo com o Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil será em 15 de setembro. Com isso, o Atlético só volta a campo no dia 12 de setembro, contra o Fortaleza, no Castelão, na abertura do returno do Brasileirão.

De negativo fica a perda de oportunidade para o técnico Cuca trabalhar o time coletivamente. Com vários desfalques para os treinos, o comandante não poderá testar a formação do setor ofensivo, com Diego Costa e Hulk juntos. A formação do setor ofensivo, inclusive, é o grande mistério do Atlético para a sequência da temporada. Há muitas peças disponíveis, com características diferentes e o treinador terá que testá-las para encontrar a melhor formação. Pelo cartão de visitas apresentado diante do Bragantino, Diego Costa deve ser efetivado como camisa 09, porém, existe um certo receio de que o novo posicionamento de Hulk, jogando um pouco mais recuado, possa significar perda de rendimento do atacante paraibano.

2º Tempo

O Cruzeiro está perto de igualar sua maior série invicta em uma edição da Série B do Campeonato Brasileiro após o empate em 0 a 0 com o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 21ª rodada, no último domingo. Com o resultado, a Raposa agora ocupa a 14ª posição na tabela com 25 pontos, porém, segue a 10 pontos do G4.

Na edição passada, a equipe mineira passou nove jogos sem revés enquanto ainda era treinada por Felipão. Ao todo foram quatro vitórias —Operário-PR, Paraná, Botafogo-SP e Chapecoense— e cinco empates —Oeste, Juventude, Náutico, Guarani e Figueirense.

Embora tenha se aproximado de sua melhor sequência de invencibilidade em sua curta história na Série B, o Cruzeiro manteve um jejum de três anos sem vencer uma equipe alagoana. Desde 2019, a equipe celeste não consegue superar as equipes alagoanas que enfrenta, o que tem dificultado para a Raposa alcançar seus objetivos. De lá para cá, mineiros e alagoanos se enfrentaram 10 vezes. Em 2019, foram dois jogos com o CSA. Já em 2020, foram quatro partidas contra CRB (Série B e Copa do Brasil) e duas com o CSA (Série B). Neste ano, o CRB venceu a equipe celeste ainda na segunda rodada. O CSA fez o mesmo, no Estádio Rei Pelé, na sétima rodada da competição.

Já ultrapassamos a metade da Série B, faltando 17 rodadas para o término da competição. Agora, as equipes desenham melhor suas metas até o final da temporada. Entre os objetivos estão o título, o acesso e também a busca por fugir do fantasma do rebaixamento à terceira divisão.

O número para se alcançar o paraíso está na casa de 63 pontos. Com 64 as probabilidades de acesso são de praticamente de 100%.

Com 25 pontos, o Cruzeiro precisa de mais 38 para garantir o retorno à divisão principal do futebol brasileiro. Ainda estão em disputa mais 51 pontos. Sendo assim, o time de Vanderlei Luxemburgo ainda pode perder mais 13 pontos. Em linhas gerais, o Cruzeiro precisa de 12 vitórias e 02 empates para subir. A meta é ousada, porém, possível. Entretanto, ganhar somente dos times que estão do meio da tabela para baixo não será suficiente. Na próxima semana, por exemplo, a Raposa enfrenta o Goiás, vice líder da Série B, em Goiânia. O sonho do acesso passa por vitórias em jogos como esse!

Por Álvaro Vilaça