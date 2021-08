Projeto Cuidando das Emoções leva música e escuta afetiva a profissionais da Educação Municipal

Com a chegada e intensificação da pandemia e, consequentemente, a suspensão das aulas na rede municipal de ensino de Sete Lagoas, o Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, que visa monitorar e assessorar pedagogicamente as escolas municipais, ganhou um importante reforço: o auxílio da música e de uma escuta mais afetiva, deixando em cada parada uma mensagem de alento, de positividade e esperança aos professores, gestores e demais servidores que estavam em teletrabalho (home office).

A intenção do projeto, segundo a diretora da equipe pedagógica, Márcia Veiga, é levar pílulas de incentivo para a continuidade do processo de ensino em prol da aprendizagem dos alunos. “Levamos apoio emocional aos servidores das escolas, principalmente da gestão. Nas visitas, conversamos, ouvimos e orientamos os gestores numa perspectiva de escuta ativa e afetiva, reforçando a parceria da Secretaria nesses tempos de pandemia. Deixamos uma mensagem de ânimo e fortalecimento por meio da música, trabalhando a perspectiva da inteligência emocional”, afirma.

O projeto teve início em 2021 e, nesse percurso, teve que ser interrompido temporariamente em função do avanço da pandemia. Até a semana passada 45 escolas já receberam as visitas. “Com certeza essa iniciativa impactou, acalentou e despertou outras ações que minimizam a tristeza desses tempos incertos que fazem chorar nossas almas, mas que também despertam o nosso melhor: nossa humanidade”, diz o técnico superior de ensino, Rodrigo de Souza, que conjuga o trabalho pedagógico com a arte da música.

“Transformação. Foi a esse processo que a pandemia nos chamou, para reinventar o nosso jeito de caminhar, de olhar, de viver, de ser, de fazer e de conviver. Fomos e estamos sendo desafiados a todo momento a desenvolver as nossas potencialidades e ressignificar nossas fragilidades, a negociar com os nossos medos e, principalmente, continuar a caminhada”, completa a secretária Roselene Teixeira. Nos próximos dias outras escolas municipais receberão a visita do projeto, dando continuidade ao trabalho técnico-pedagógico-musical.