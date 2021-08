Caixa participa de inauguração de complexo de captação de água e tratamento em Uberlândia

O Governo Federal inaugura, nesta terça-feira (31), em Uberlândia (MG), o Complexo Produtor de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro – Sistema Capim Branco. O evento deve contar com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do presidente da CAIXA, Pedro Guimarães e demais autoridades.

Executada pela prefeitura de Uberlândia, a obra recebeu investimentos de R$ 332,72 milhões e é considerada uma das maiores do país financiada com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sendo R$ 287,99 milhões de empréstimo por meio da CAIXA e R$ 44,73 milhões de contrapartida do município.

O sistema vai reforçar o abastecimento de água tratada na cidade, levando segurança hídrica a 3 milhões de pessoas até 2060.

Credenciamento:

Os jornalistas interessados em acompanhar o evento de inauguração do Complexo Produtor de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro – Sistema Capim Branco devem realizar o credenciamento até as 18h do dia 30 de agosto (horário de Brasília), acessando o Sistema de Credenciamento de Imprensa no site do Palácio do Planalto: https://www.gov.br/planalto/pt-br/credenciamento-de-imprensa/avisos-de-credenciamento/viagem-presidencial-a-cidade-de-uberlandia-mg

Serviço :

Inauguração do Complexo Produtor de Água Deputado Luiz Eduardo Carneiro – Sistema Capim Branco

Data: 31 de agosto de 2021 (terça-feira)

Hora: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Estrada do Pau Furado, S/N (Depois da Comunidade Tenda do Moreno), Uberlândia (MG)

Assessoria de Imprensa da CAIXA