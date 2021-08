Pauta extensa e Moção de Pesar em homenagem a Antônio Roberto dos Reis Bastos na pauta dos vereadores

Está extensa a pauta da Reunião Ordinária que vai acontecer nesta terça-feira (31). São 26 os itens para votação dos parlamentares. Entre as proposições, uma de maior destaque é a Moção de Pesar pelo falecimento do empresário Antônio Roberto dos Reis Bastos, de 69 anos. Ele era esposo da vereadora Heloísa Frois (Cidadania) e deixa os filhos Túlio, Milene, Victória, Caetano e Vinícius.

A sessão, como de praxe, tem início marcado para 9h. Impedida de acompanhar os trabalhos no Plenário por conta da pandemia, a população assiste aos debates e votações por todos os veículos de comunicação do Legislativo. A pauta completa pode ser acessada pelo link abaixo.

Entre os textos em pauta, o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 334/2021 é do vereador Eraldo da Saúde (Patri) e “Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município, a Semana Municipal do Brincar”. Já o Anteprojeto de Lei 140/2021 tem autoria de Marli de Luquinha (MDB) e pretende criar “a central de atendimento de denúncias de violação de direitos humanos no município de Sete Lagoas”.

Prestes a encerrar tramitação no Legislativo, o PLO 257/2021, de João Evangelista (PSDB), será votado em Redação Final. A proposta “estabelece que as bibliotecas públicas municipais deverão possuir 10% do acervo com livros em braile para as pessoas com deficiência visual”.

https://sapl.setelagoas.mg.leg.br/sessao/pauta-sessao/624/

Ascom/Câmara Municipal de Sete Lagoas