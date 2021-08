Missa Conga encerra a 34ª Semana do Folclore de Sete Lagoas com muita fé e emoção

Durante sete dias consecutivos Sete Lagoas celebrou a cultura popular com uma programação realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. A 34ª edição da Semana do Folclore e a 8ª Jornada do Patrimônio Histórico foram encerradas no último sábado, 28 de agosto, com uma das mais tradicionais manifestações regionais, a Missa Conga, celebrada em frente ao Casarão.

O formato híbrido que uniu o presencial e o virtual na programação foi uma novidade que não impediu a participação efetiva da classe cultural. “Foi uma semana diferente de todos os anos e o fechamento foi com chave de ouro. Esta celebração eleva e mantém viva e permanente a nossa cultura. Agradeço a todos que participaram da organização e os grupos que são os artistas principais neste momento”, comentou o prefeito Duílio de Castro, que participou da missa.

Devido à pandemia, por aproximadamente um ano e meio, as manifestações culturais que reúnem o maior número de pessoas não puderam ocorrer. Agora, no momento em que Sete Lagoas avança cada dia mais com a vacinação contra a Covid-19, foi possível celebrar a tradicional missa. “Essas apresentações ficaram muito prejudicadas e, agora, seguindo todas as regras de segurança, vivemos uma nova realidade. Tenho certeza que, brevemente, teremos condições da plena atividade folclórica no município”, comentou Dr. Flávio Pimenta, secretário municipal de Saúde.

A missa, coordenada pelo Padre Teodoro, contou com boa presença de público e colocou em diálogo a liturgia da igreja e a religiosidade popular. A organização e a integração entre os grupos de Congado e Moçambique e ainda Folias de Reis com seus ritos e cantos foram um diferencial que garantiu uma celebração inesquecível. A realização do evento foi comemorada por quem aguardava muito este momento. “Este evento representa a retomada e a reinvenção depois desse grande período sem poder manifestar nossa cultura com todos juntos. Agradeço a todos que estão juntos conosco neste momento e contribuem com a cultura da nossa comunidade”, declarou Peter Gonçalves Moreira Gomes, secretário da Associação Congadeiros de Sete Lagoas. “É fundamental que continuemos a valorizar as folias e reis, as pastorinhas e congados. Isso é patrimônio e cultura do nosso município. Que nossas crianças e jovens continuem a perpetuar a fé e a devoção”, completou Edson Teixeira, presidente da associação Pastorinhas e Folia de Reis de Sete Lagoas.

PROGRAMAÇÃO

A programação da 34ª Semana do Folclore e da 8ª Jornada do Patrimônio Histórico foi transmitida pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e da TV Câmara de Sete Lagoas. Durante a semana, foram realizadas mesas redondas, rodas de conversa, apresentações e palestras. “Agradeço a todos os agentes culturais e quem direta ou indiretamente participou da organização. Foi um grande desafio, mas conseguimos cumprir o propósito de fortalecer e valorizar nossa cultura popular”, avaliou Roselene Alves Teixeira, secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura. As apresentações podem ser conferidas NO LINK https://www.youtube.com/watch? v=u02bNtFfE_0&list= PLPbyVzqUNlrcfcAmW0DMIsq2jPLPR ldiO