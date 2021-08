Via 040 divulga cronograma de obras e serviços para a semana

Em continuidade ao trabalho semanal de manutenção da rodovia BR-040, a Via 040 está atuando em diversos pontos da rodovia, no período de 30/08 a 3/9.

A seguir, a relação completa de intervenções. Algumas atividades demandam maior atenção do motorista pela possibilidade de retenções no trecho.

No Entorno do DF e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as atividades com alteração de tráfego (estreitamento) são realizadas das 21h às 5h. Nos outros trechos as atividades ocorrem das 7h às 17h.

🗒️ https://bit.ly/via040cronograma

📷 https://bit.ly/via040fotos

Com Assessoria de Imprensa/Via 040