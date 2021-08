Carro cai em ribanceira na BR-040 e família escapa com vida

Após ser atingido na traseira por outro carro, veículo da família foi lançado para fora da pista e desceu a ribanceira

Um acidente envolvendo dois caros deixou cinco pessoas feridas na noite desse domingo (29/8) na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas. Um dos carros caiu em uma ribanceira com cerca de cinco metros de profundidade.

O acidente ocorreu por volta das 18h no km 635. Três pessoas da mesma família viajavam em um Fiat Toro no sentido Belo Horizonte. Logo atrás deles estava um Volkswagen Up com um casal.

O Up bateu na traseira do Toro, que foi arremessado para fora da pista, caindo na ribanceira. O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o resgate da concessionária Via 040 foram acionados para socorrer as vítimas.

Apesar do impacto e da queda do segundo veículo, as cinco pessoas sobreviveram e apresentavam suspeita de fraturas e alguns outros ferimentos pelo corpo. Eles foram levados ao Hospital São José, que fica no município.