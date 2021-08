Encerram hoje (30), as inscrições para os cursos técnicos gratuitos do Senac

Senac oferta mais de 11 mil vagas gratuitas em cursos técnicos, em parceria com o governo, em todo o estado

O Senac oferta mais de 11 mil vagas gratuitas em cursos técnicos no estado, em parceria com o Governo de Minas, por meio do projeto Trilhas de Futuro. As inscrições encerram hoje, dia 30 de agosto pelo site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br. O projeto é destinado a estudantes regularmente matriculados nos segundos e terceiros anos do ensino médio; estudantes regularmente matriculados em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA); e jovens que concluíram o ensino médio.

As oportunidades são para 17 cursos diferentes em áreas como, saúde, informática, gestão, beleza e moda. Além das aulas, os participantes receberão vale-transporte e alimentação (R$ 18 por dia) como apoio para frequentar os cursos.

“O Senac é referência em ensino e formação de profissionais para atuação no nível técnico, com reconhecimento do mercado. Por meio dessa parceria com o Governo de Minas, vamos beneficiar ainda mais pessoas com nossa expertise e Método Pedagógico diferenciados, que prezam pela inovação, prática e alinhamento com as necessidades do mercado. Os participantes do Trilhas de Futuro que escolherem o Senac para esse passo na vida profissional podem contar com docentes experientes, além de uma infraestrutura de ponta, com salas de aula e laboratórios bem equipados, que reproduzem ambientes de mercado”, ressalta o gerente de relacionamento do Senac, Daniel Pires.

Além disso, contam com o Rede de Carreiras, um serviço gratuito do Senac em Minas, com atuação desde 2014, que tem o objetivo de conectar, por meio do seu portal de vagas, alunos e candidatos interessados em oportunidades de estágio e emprego, as empresas que desejam divulgar suas vagas e selecionar profissionais qualificados.

As aulas serão presenciais, com adequação às medidas locais de prevenção à Covid-19. Os cursos têm início previsto para o mês de outubro e duram, em média, de 18 a 24 meses. Os interessados devem ficar atentos aos pré-requisitos para participação no programa e os documentos necessários para realização da matrícula.

Todo o estado contemplado

Todas as regiões de Minas contam com a participação do Senac no Trilhas de Futuro, somando 33 cidades. Na regional Norte e Leste são mais de mil vagas, ofertadas pelas unidades de Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Montes Claros e Sete Lagoas.

Mais informações podem ser conferidas pelo site do Trilhas de Futuro ou diretamente com a unidade mais próxima.

Sobre o Senac em Minas

Com um olhar atento às tendências mundiais e no contexto da Revolução 4.0, o Senac tem como propósito oferecer educação profissional de qualidade, com base nas demandas empresariais e sociais, e nas tendências do mundo do trabalho, da inovação e dos princípios de sustentabilidade. O portfólio de cursos da instituição é desenvolvido com base na necessidade do mercado, considerando pesquisas, estudos e contatos diretos com os empresários. São 41 unidades educacionais distribuídas no estado e 12 carretas móveis que reproduzem os ambientes das salas de aula.

O Senac oferece opções de cursos livres, técnicos, graduação e MBA, que permitem uma formação complementar transversal, o chamado itinerário formativo. O aluno pode traçar sua trajetória partindo dos cursos de formação inicial chegando ao ensino superior ou vice-versa. Além disso, a variedade de segmentos de atuação (gestão, saúde, gastronomia, comércio, idiomas, tecnologia da informação, moda, segurança, beleza, meio ambiente, turismo, design, produção de alimentos, entre outros) corroboram com uma formação diferenciada.

Ascom Senac