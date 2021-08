Democrata arranca empate dramático e segue no Módulo II

Dos males, o menor! O Democrata de Sete Lagoas empatou com o Democrata de Governador Valadares por 1 x 1, na Arena do jacaré, em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro do Módulo II, sábado passado, e se salvou do rebaixamento para a Série C do futebol mineiro. O jogo foi dramático e o risco de queda aumentou logo no início da partida, quando foi anunciado o gol do Aymorés diante do União Luziense. A vitória do time de Ubá, associada com a derrota do Democrata era a combinação fatal para rebaixar a equipe de Sete Lagoas.

Nael marcou para o time de Valadares aos 19 minutos do primeiro tempo. O gol salvador, que manteve o Jacaré no Módulo II foi marcado por Neto, aos 08 minutos da etapa final. O empate foi suficiente para garantir ao Democrata a 10ª colocação na classificação geral, à frente de Aymorés e Serranense, que foi goleado pelo Nacional de Muriaé por 4 a 1.

Com o resultado, o Nacional terminou a primeira fase líder e invicto com 23 pontos: foram seis vitórias e cinco empates na fase classificatória. O Serranense terminou com sete pontos e rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro na última colocação. Além do Nacional, os outros classificados para o quadrangular final foram: Villa Nova, Tupynambás e Democrata de Governador Valadares.

Os resultados da última rodada da primeira fase foram os seguintes:

Villa Nova 01 x 01 Tupynambás

Guarani 02 x 01 Tupi

Ipatinga 00 x 02 Betim

Democrata-SL 01 x 01 Democrata-GV

Aymorés 01 x 00 União Luziense

Nacional de Muriaé 04 x 01 Serranense

Veja a classificação final, após a realização das 11 rodadas da primeira fase: