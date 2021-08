UAI/Sine tem vaga para soldador com experiência. Confira, as demais vagas de emprego para esta segunda (30)

O ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VAGAS DE EMPREGO) SERÁ REALIZADO SOMENTE ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PRÉVIO NO SITE:

www.mg.gov.br/agendamento – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

SOLDADOR: realizar atividades de corte com maçarico ou solda elétrica ou oxi-acetileno; corta peças de ligas metálicas usando processos de corte com serras; prepara equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; prepara superfícies para corte e solda; realiza solda de maior responsabilidade técnica/ maior nível de criticidade

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – FUNDAMENTAL COMPLETO

MECÂNICO DE MAQUINA PESADA: executar manutenção corretiva e preventiva, executar substituição, montagem e desmontagem de motores.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CATEIRA

MAÇARIQUIERO: operar maçarico para perfuração e corte de chapas, metais e tubos.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO

OPERADOR DE ESCAVADEIRA:

EXPERIENCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO

MONTADOR INDUSTRIAL: experiência em montagem de correias, estrutura e montagem de peneiras.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO (DEEJÁVEL)

SOLDADOR INDUSTRIAL: experiência com solda elétrica e eletroldo.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO ( DESEJÁVEL)

MONTADOR DE ANDAIME: montagem e desmontagem de andaimes.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH B TRABALHAR EM ALTURA

ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO: executar tarefas de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de hidráulica, elétrica e de telefonia, substituindo, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

EXPERIENCIA:06 MESES NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 30 DIAS( PODE SER RENOVADA) FUND.COMPLETO

DESENHISTA PROJETISTA: executar e/ou participar do desenvolvimento de desenhos técnicos de alta complexidade para novas plantas e equipamentos, propondo alternativas e montando propostas para discussão na equipe de Engenharia de Projetos, conforme necessidade da Empresa e de acordo com a Norma Brasileira de Desenhos Técnicos. Necessário experiência em desenho técnico e Autocad.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA OU SUPERIOR EM ANDAMENTO: ENGENHARIA MECÂNICA OU AREAS AFINS.

OPERADOR DE PÁTIO: limpar, organizar plataforma da balança e expedição. Auxiliar na dosagem de cargas.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO EM SIDERÚRGICA – ENSINO MÉDIO (DESEJÁVEL)

AUXILIAR DE LIMPEZA: limpeza em condomínio- MEIO HORÁRIO – NECESSÁRIO MORAR PRÓXIMO AO BAIRRO MATA GRANDE

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

AJUDANTE DE PATIO: organização do pátio da empresa em geral, limpeza, guardar os equipamentos pesados, dentre outras funções. Serviço braçal (com madeiras), carregamento de caminhão. Morar nas regiões (Catarina, São José, Boa vista, Progresso, Morro do Claro).

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO OU SERVIÇOS GERAIS

PADEIRO: atuar em supermercado

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MEDIO

AÇOUGUEIRO: atuar em supermercado

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MEDIO

SUBGERENTE DO SETOR DE PADARIA: atuar em supermercado, necessário experiência de subgerente em padaria.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MEDIO

MONTADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: montagem de placas fotovoltaicas em telhados ou estruturas de solo e equipamentos complementares.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – FUNDAMENTAL COMPLETO – CNH: B

AJUDANTE DE MONTAGEM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: auxiliar nas atividades de montagem de placas fotovoltaicas e realizar limpeza de placas.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – FUNDAMENTAL COMPLETO – CNH: B

SOLDADOR: experiência em solda de eletrodos

EXPERIENCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO

SERRALHEIRO: experiência com montagem de galpão.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO

BALCONISTA DE LANCHONETE: atendimento ao cliente, preparo de salgados, recebimento de mercadorias, conferência de validade dos produtos, limpeza da lanchonete. Necessário residir próximo ao bairro Progresso

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ESCALA 6X2 – DISPONIBLIDADE DE HORARIO.

ANALISTA DE PROCESSOS: analisar, avaliar e acompanhar as operações dos diversos processos produtivos, verificando as necessidades de melhorias, acompanhando e mapeando os ciclos de produção, monitorando os mesmos e buscando a otimização de resultados. Necessário experiência anterior em indústria.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA- SUPERIOR COMPLETO EM QUIMICA INDUSTRIAL

ANALISTA DE CUSTOS JUNIOR: atuar diretamente na analise dos processos de movimentação de produtos acabados e matérias-primas; auxiliar no acompanhamento orçamentário, no planejamento e controle de custos de produção; e atualizar e analisar os cálculos referentes a apuração dos custos dos produtos e serviços.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – SUPERIOR COMPLETO: ADM/CONTABEIS/ECONOMIA

MECÂNICO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: manutenção em componentes, equipamentos e maquinas industriais.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – TECNICO EM MECANICA – REVEZAMENTO DE TURNO

TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: disponibilidade de viagem, oferece alojamento e alimentação.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CURSO NA FUNÇÃO – CNH: B

OPERADOR DE GUILHOTINA E DOBRADEIRA

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

MONTADOR INDUSTRIAL: montar e desmontar máquinas industriais, operar instrumentos de medição mecânica, ajustar peças mecânicas, lubrificar, expedir e instalar máquinas. Realizar manutenções corretivas e prestar assistência técnica-mecânica de máquinas industriais.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MEDIO COMPLETO – DESEJAVEL: TEC. EM MECANICA.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA: responsável por manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando-os para o estoque. DISPONIBILIDADE DE HORARIO

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA- FUNDAMENTAL COMPLETO- CNH:B-

OPERADOR DE EMPILHADEIRA: experiência com recebimento e armazenagem de produtos acabados e matéria-prima, experiência em máquinas retrateis – VAGA TEMPORARIA (06 MESES)

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B – ENSINO MEDIO COMPLETO

COSTUREIRA RETISTA

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO COM COSTURA RETA

MOTORISTA CARRETEIRO: experiência em transporte rodoviário de cargas

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO – CNH: E – ENSINO MEDIO ( DESEJAVEL)

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: manutenção elétrica em maquinas industriais.

EXPERIENCIA:06 MESES NA CARTEIRA –TECNICO EM ELETROTECNICA – REVEZAMENTO TURNO

AJUDANTE DE MECANICO INDUSTRIAL: auxiliar nas atividades do setor de manutenção industrial, com manutenções corretivas, preventivas e preditivas, nos trabalhos de lançamento e arquivamento de ordens de serviço. Auxiliar no controle de entrada e saída de matérias primas.

DESEJAVEL EXPERIENCIA OU CURSO TECNICO EM MECANICA EM ANDAMENTO (4ºPERIODO)

AUXILIAR DE ALMOXARIFE: responsável por toda a rotina logística – recebimento, conferência, organização de mercadorias e operação de empilhadeira. Vaga temporária – Tarde/Noite

EXPERIENCIA: 06 MESES – CURSO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA – ENSINO MEDIO COMPLETO

CHAPISTA: preparar lanches e sanduiches

EXPERIENCIA: 06 MESES

COZINHEIRO (A): preparar alimentos em restaurante sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida. Inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios. Auxiliar na requisição do material

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

ELETRICISTA: realização de ajustes elétricos, execução de montagens eletromecânicas em leitos, eletrocalhas, eletrodutos e perfilados, realização de lançamento de cabos e conexão de fios em painéis elétricos.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

VENDEDOR: atender presencialmente e via telefone, processar e gerenciar pedidos de clientes, processar vendas à vista ou a prazo, cadastrar clientes, promover os serviços da empresa, participar da análise de relatórios, administrar carteira de clientes, prospectar clientes. Necessário ter experiência na área de comércio de pneus

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO – CNH: B

OPERADOR DE MÁQUINA: realiza check-list de máquinas pesadas e as opera; remove solo e material orgânico “bota-fora”; drena solos; executa construção de aterros; realiza acabamento em pavimentos; carrega caminhões, centrais de concreto; nivela solo.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA COM MAQUINA TERRAPLANGEM / PÁ CARREGADEIRA

SERRALHEIRO

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B – ENSINO MEDIO

INSTALADOR DE ACESSÓRIOS: instalação de acessórios em veículos

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

MECÂNICO ALINHADOR

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL:

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CURSO TECNICO EM MECÂNICA (DESEJÁVEL)

TÈCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: elaboração e implementação de políticas de saúde e segurança do trabalho; inspecionar os canteiros de obras de subestação de alta tensão visando detectar, registrar e sanar condições inseguras no ambiente de trabalho; orientar os funcionários no cumprimento das normas de segurança, fiscalizar a utilização de EPIs; realizar treinamentos e assegurar o cumprimento das normas e procedimentos de segurança; dentre outras atividades. DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR NO NORTE DE MINAS E DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS – EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B –

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK: realizar o transporte e movimentação de materiais e equipamentos utilizando o munck sempre em conformidade com as normas de segurança. Realizar as inspeções e manutenções básicas no veículo. Fazer a conferência dos materiais no ato da coleta e entrega, dentre outras atividades. . DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR NO NORTE DE MINAS E DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MEDIO- CNH: D

COSTUREIRA: experiência na função de costureira em confecção, atuar em confecção de lingerie.

EXPERIENCIA: 06 MESES

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/Sine