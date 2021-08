Comitê classifica Sete Lagoas na Onda Verde e libera 30% da capacidade da Arena do Jacaré

O comitê definiu também que jogos na Arena do Jacaré poderão receber até 30% da capacidade atual do estádio que, segundo informações, estaria em 13.000 pessoas, já que parte de sua estrutura de arquibancadas está interditada.

Publicado em 26/08/2021 17:16 – Atualizado em 26/08/2021 17:21

O Comitê Local de Enfrentamento da Covid se reuniu na tarde desta quinta-feira

O Comitê Local de Enfrentamento da Covid – formado por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, de hospitais particulares, da Guarda Municipal e da Polícia Militar – decidiu, na tarde desta quinta-feira, 26, avançar Sete Lagoas para a Onda Verde do programa Minas Consciente. Porém, o colegiado decidiu adotar algumas medidas mais restritivas das estabelecidas pelo Governo de Minas. A principal decisão foi a liberação de até 30% da capacidade de público em estádios, o que representa, na atualidade, 3.900 torcedores na Arena do Jacaré.

As decisões deliberadas serão publicadas em Decreto Municipal ainda nesta quinta-feira. A reclassificação para a Onda Verde foi aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê. “A vacinação evoluiu muito em Sete Lagoas, onde já aplicamos mais de 202 mil doses da vacina contra a Covid-19. Levamos em consideração a queda brusca na ocupação de leitos que, atualmente, está com índices muito baixos”, comentou o prefeito Duílio de Castro. “O ritmo de transmissão de doença também seguiu o mesmo ritmo de queda”, completou Dr. Flávio Pimenta, secretário municipal de Saúde.

Agora, ambientes fechados podem receber até 50% da capacidade, até o limite de 300 pessoas. Já locais abertos podem receber até 50% da capacidade, até o limite de 600 pessoas, e o horário foi estendido até 01h da manhã. Bares e restaurantes continuam podendo funcionar até 01h da manhã. Cinemas poderão ter ocupação de até 50%.

ESTÁDIOS

O comitê definiu também que jogos na Arena do Jacaré poderão receber até 30% da capacidade atual do estádio que, segundo informações, estaria em 13.000 pessoas, já que parte de sua estrutura de arquibancadas está interditada. Não será permitido o comércio ambulante de bebidas alcoólicas dentro e no entorno do estádio e a fiscalização de possíveis aglomerações será realizada pela Guarda Municipal e Polícia Militar.

Outra medida definida é que os portões da Arena do Jacaré deverão ser abertos 3 horas antes do jogo e fechados meia hora antes da partida começar. O clube mandante deve seguir todos os protocolos definidos pela Federação Mineira de Futebol e, por isso, exigir testes PCR. “Ainda vamos nos reunir com o Democrata e o Cruzeiro para detalhar bem as regras de segurança sanitária a serem seguidas. Não podemos perder o controle e depois desse avanço ter que recuar, por isso, contamos mais uma vez com a conscientização da população e dos torcedores”, comentou Duílio de Castro.