Passando a Limpo desta sexta recebe o delegado Fernando Dias da Silva, Chefe do 19º DEPPC

Confira a experiência profissional do policial:

– Aprovação no Curso para Delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais em 1998;

– Delegado de Polícia de Furtos e Roubos em Janaúba – 2000;

– Delegado de Polícia de Furtos, Roubos, Antidrogas, Homicídios de Ouro Preto – em 2001

– Delegado de Polícia Titular da Comarca de Mariana em 2002;

– Delegado de Polícia de Furtos, Roubos, Antidrogas e Homicídios de Viçosa de 2002 – 2009

– Delegado de Polícia Titular da Comarca de Visconde do Rio Branco – 2009 a 2014

– Delegado Regional de Polícia de Ubá de 2015 a 2017

– Assessoria Institucional junto a Presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com lotação junto ao Gabinete do Chefia da Polícia Civil 2017/2018;

– Coordenador Administrativo do DETRAN/MG 2018/2019;

– Integrante do Conselho Superior da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no cargo de Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; 2019/2021

– Coordenador da Polícia Civil do Disque Denúncia Unificado – 181 – no Estado de Minas Gerais, integrado com a SEJUSP – Secretária de Justiça e Segurança Pública; PMMG – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; e, CBPM – Corpo de Bombeiros Militar. 2021

– Coordenador do Curso de Gestão Financeira e Orçamentária da ACADEPOL – ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS para os Cursos de Formação para Delegado de Polícia, Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia; 2019/2021

– Professor de Gestão Financeira e Orçamentária junto a ACADEPOL – ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS para os curso de Formação Policial e Chefia; 2019/2021

– Professor de Direitos Humanos junto a ACADEPOL – ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS; 2002

– Professor de Direito Processual Penal junto a FACULDADE DE DIREITO DE CONSELHEIRO LAFAIETE no período de 1998 a 2010

Honrarias:

– Cidadão Honorário do Município de Visconde do Rio Branco em 2014

– Titulo de Honra ao Mérito junto ao Município de Visconde do Rio Branco em 2012

– Cidadão Honorário do Município de Ubá em 2015

– Medalha de distinção policial pelo DETRAN em 2017

– Agraciado com prêmio troféu “O Tira” junto a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais em 2019

– Medalha Inconfidente dia de Minas em Mariana 2019

– Medalha de distinção Policial pelo 4 Departamento de Polícia Civil- Juiz de Fora/MG – 2019

Passando a Limpo

