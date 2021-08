Boletim Covid: ocupação de leitos segue caindo, mas cuidados seguem indispensáveis

Sete Lagoas chega nesta quinta-feira, 26 de agosto, contabilizando um total de 23.106 contaminados por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de 11 casos: sete mulheres e quatro homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 136 pessoas (51% a menos que na semana passada) e 6.434 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 47.808. O óbito suspeito ocorrido no último dia 24 de agosto, na Unimed, deu resultado positivo para Covid. Assim, a cidade chega a 604 óbitos, sete pacientes hospitalizados com resultado positivo, 55 pessoas em isolamento domiciliar e 22.440 curados.

Hospitalizados

Dos 18 internados hoje, 12 estão em UTI e seis em enfermaria. Entre os internados em UTI, são sete de Sete Lagoas, dois de Papagaios, e os demais de Abaeté, Baldim e Paraopeba. Entre os internados, dez testaram positivo para Covid, um teve resultado negativo e sete aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são quatro internações, uma delas em leitos de UTI do SUS. No Hospital Municipal estão nove internados, todos em UTI. No Hospital da Unimed são cinco pacientes internados, sendo dois em UTI. A UPA segue sem internações. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação hoje é de 34,3%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice hoje é de 47,6%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura aplicou a 1ª dose nos homens a partir de 27 anos e a 2ª dose da Pfizer para quem recebeu a 1ª dose até 26 de maio. Nesta sexta-feira, 27 de agosto, se vacinam as pessoas a partir de 26 anos de idade, de 09h às 16h, no Ginásio Coberto – Praça da Feirinha, Centro (a pé), Faculdade UNA – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé), Unifemm – R. Pedra Grande (drive thru) e Faculdade Atenas – Av. Perimetral ao lado da Bombril (drive thru). Em caso de grande demanda serão distribuídas senhas até às 15h30. Documentos necessários: identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Quem não tem o comprovante deve solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

2ª dose

A 2ª dose da Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose até 27 de maio será também nesta sexta, 27, de 09h às 16h, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro e Alvorada. Documentos: comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão do SUS ou CPF. Quem tomou a 1ª dose da Pfizer até dia 27 de maio recebe a 2ª dose também nesta sexta, de 09h às 16h, na Faculdade Una – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé) e na Faculdade Atenas – Av. Perimetral, ao lado da Bombril (drive-thru). Os documentos necessários são comprovante – 1ª dose da Pfizer, cartão do SUS ou CPF.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta quarta, 25, receberam a 1ª dose 144.158 pessoas (59,6% da população). A 2ª dose foi aplicada em 52.054 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, distanciamento social e higiene frequente das mãos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus