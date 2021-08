Operação policial resulta na prisão de dois suspeitos pelo crime de feminicídio em Matozinhos

Nesta quinta-feira (25), a Polícia Civil de Minas Gerais com apoio da PMMG e da Polícia Penal de Minas Gerais deflagrou uma operação, que culminou na prisão de dois indivíduos investigados por feminicídio ocorrido há menos de dois meses, em Matozinhos.

A vítima que era moradora de Pedro Leopoldo foi encontrdada em uma vala no dia 27 de junho na estrada da Jaguara, na região do Distrito de Mocambeiro. De acordo com os investigadores, a apuração do crime fez com que desencandeasse a operação.que coincide com a camapanha “Agosto Lilás”, contra a violência doméstica e familiar. “Apuramos e chegamos a esses indivíduos. Um deles tem histórico de agressões a outras mulheres, dentre elas a própria mãe e ex-companheiras, além de passagens por tráfico de drogas e roubo”.

Familiares relataram as ameaças e agressões que eram recorrentes já que a vítima era usuária e vendia drogas para o investigado, além da suspeita do investigado ser o pai do filho de apenas 11 meses da vítima, o qual ele negava, reforçando as ameaças caso dissesse a alguém.

Os suspeitos foram presos e encaminhados ao Sistema Prisional.

Campanha Agosto Lilás

A Polícia Civil de Sete Lagoas, faz campanha de combate à violência doméstica. Durante todo mês do Agosto Lilás, estão sendo feitas várias ações de conscientização e combate aos crimes contra a mulher.

A Polícia Civil promove palestras com mulheres, orientando sobre a importância de denunciar qualquer tipo de violência.

Com Ascom/Polícia Civil