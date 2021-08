Comandante do 25º BPM em Sete Lagoas é agraciado com a “Medalha do Exército Brasileiro”

Nesta quarta-feira (25), na sede do 4º Grupo de Artilharia Antiaérea – 4º GAAE, o Comandante do 25º BPM, Tenente Coronel Luiz Faustino Marinho Júnior, recebeu a Medalha do Exército Brasileiro, das mãos do Comandante do 4º GAAE, Coronel João Travassos de Albuquerque Júnior.

A “Medalha do Exército Brasileiro”, honraria nacional, tem como finalidade distinguir cidadãos e instituições civis, brasileiros ou estrangeiros, militares estrangeiros, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares, bem como suas Organizações Militares que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.

O agraciamento ao Ten Cel Luiz Marinho ocorreu durante a solenidade realizada em comemoração ao Dia do Soldado, e contou com a participação de diversas autoridades civis e militares.

Agência Local de Comunicação do 25º BPM