Novo projeto da Preqaria Cia. de Teatro estreia no Memorial Minas Gerais Vale

O Sarau da Palavra Expandida estreia no dia 28 de agosto, às 11h, com transmissão pelo canal do YouTube do Memorial Minas Gerais Vale.

Dentro das celebrações de seus 15 anos, a PreQaria Cia. de Teatro estreia neste sábado (28), no Memorial Minas Gerais Vale, o projeto Sarau da Palavra Expandida. O projeto propõe o encontro da literatura com as artes cênicas, criando um ambiente virtual propício para a fricção e expansão da palavra aonde os atores/poetas vão performar textos seus e de participantes do Sarau PoetiQo, cada um de sua casa.

Para potencializar o trabalho, a PreQaria convida o músico, Mateus Cotosck e o artista audiovisual, Josélio Teixeira, para se colocarem em jogo com intervenções sonoras e visuais.

A proposta de Palavra Expandida é dar corpo a um espetáculo que pode ou não ser improvisado, mas que sustenta um roteiro móvel a cada apresentação.

“Os textos, escritos pelos atores / poetas, buscam continuidade poética e não dramática. Aqui os atores emprestam seus corpos na composição coletiva da imagem literária, simultânea ao aspecto textual. O teatro à serviço da literatura, não para cumpri-la, mas para expandi-la”, destacou a assessoria de comunicação da PreQaria.

HISTÓRICO

A ordem é essa: primeiro a vida, depois o resto. Então o teatro, que é uma arte essencialmente presencial teve que fechar. Como então seguir com as atividades? Então a PreQaria fez o que foi possível, migrou as aulas para o ambiente digital.

No dia 16 de Março de 2020, quando o decreto fechou tudo e o presencial mo no Centro Cultural Nacional – Teatro Preqaria, não seria mais possível, surgiu a ideia de gravar vídeos com atores declamando poemas, que foi titulado de “Quarentena PoetiQa”. O trabalho se desenvolveu ao longo do ano e os atores da PreQaria Cia de Teatro passaram a explorar os corpos, a voz, e a escrita de formas diferentes. O trabalho rendeu duas participações da companhia no Festival UP, e ainda um artigo na revista Transverso da UEMG.

O retorno positivo do público levou a um movimento subsequente, um encontro presencial para declamar poesia on-line por vídeo conferência, e foi quando começou o “Sarau PoetiQo”, todos os domingos, sem interrupção, desde abril de 2020. Há um ano no ar, o Sarau se tornou uma comunidade on-line, que já teve 74 edições.

MEMORIAL MINAS GERAIS VALE

O Memorial Minas Gerais Vale é um espaço de memória que se renova a cada dia. Mantém-se atual porque se abre à diversidade e à experiência mútua, oferecendo oportunidades iguais de acesso à cultura a todos os públicos. Está sob a gestão do Instituto Cultural Vale, criado em 2020 com o propósito de potencializar a atuação da Vale na cultura, valorizar patrimônios, democratizar o acesso e fomentar as expressões artísticas. Há quase duas décadas, a Vale investe e procura fomentar as múltiplas manifestações culturais brasileiras, em toda a sua diversidade.

A atuação do Instituto Cultural Vale – em museus e centros culturais próprios, na preservação e valorização dos patrimônios material e imaterial e nas múltiplas manifestações artísticas que realiza ou fomenta – é sustentada pela visão de que a cultura é instrumento de transformação social, capaz de gerar impacto positivo na vida das pessoas e construir um legado para futuras gerações.

A estreia do “Sarau da Palavra Expandida”, será no dia 28 de agosto, ás 11h. Toda a programação de vídeos será exibida pelo canal do Memorial Vale no YouTube (www.youtube.com/memorialvale).

FICHA TÉCNICA

Felipe Gontijo – ator e poeta.

Izabela Oliveira – atriz

João Valadares – ator e poeta.

Joselio Teixeira – artista audiovisual.

Matues Cotosck – músico.

Piera Rodrigues – atriz, poeta.

POEMAS E SEUS POETAS

Meu amor fez um pacto com a solidão – Fabricio Machado

Ardosia – Alexandre Andrei

Morfeu – Layla Valadares

Podem nossas memórias – Felipe Gontijo

A Bahia é linda – João Valadares

Polifonia – Piera Rodrigues

O Contador – Paulo Lopes

Descalço de deuses – Luiz Cavalcanti

De Perto – Glau Santana

Ascom PreQaria