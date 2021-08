Cruzeiro e prefeito Duílio de Castro esclarecem polêmica sobre jogos na Arena do Jacaré em Sete Lagoas

PLANTãO REGIONAL

SETE LAGOAS

25, Agosto de 2021

Chega de carona: Cruzeiro e prefeito Duílio de Castro esclarecem polêmica sobre jogos na Arena do Jacaré

A Prefeitura de Sete Lagoas divulgou nota de esclarecimento acerca da possibilidade do Cruzeiro jogar em Sete Lagoas. O clube mineiro também enviou documento para o prefeito Duílio de Castro, onde afirma que as tratativas são exclusivamente com a Prefeitura e o Democrata, dono do estádio. Confira:

ESCLARECIMENTOEstá circulando nas redes sociais a possibilidade do Cruzeiro jogar em Sete Lagoas já no dia 7 de setembro.

Infelizmente tem político querendo trazer pra ele os louros políticos como se fosse mérito dele.

Estamos em uma pandemia e, por mais que possamos estar na onda verde do Minas Consciente, ainda estamos na onda amarela, por deliberação do nosso Comitê Local Covid-19.

O Comitê é formado por representantes da Prefeitura das áreas de Saúde e Procuradoria, Guarda Municipal, Polícia Militar, Hospital Nossa Senhora das Graças e Unimed.

O grupo se reúne nessa quinta-feira, 26 de agosto, para decidir, baseado em dados epidemiológicos, se devemos restringir ou flexibilizar algumas atividades.

Mas adianto que fomos procurados oficialmente ontem no fim da tarde pelo Cruzeiro, que é um grande clube, e que essa decisão será tomada pelo Comitê e, claro, com o Democrata, que é o proprietário da Arena do Jacaré.

E vamos levar essa sugestão para ser discutida no Comitê, como várias outras sugestões que nos chegam toda semana.

Esperamos que a melhor decisão seja tomada, sem desconsiderar a situação pandêmica atual.

Reitero que não há qualquer envolvimento de políticos nisso. Trataremos essa questão, como todas as outras, com responsabilidade.

Prefeito Dúlio de Castro

