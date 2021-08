Finanças pessoais em Tempos de Crise é tema de evento da UFMG com apoio do polo UAB de Sete Lagoas

Em parceria com o Polo de Apoio Presencial UAB Sete Lagoas da Fumep/Escola Técnica, o Aproxime-se – programa de extensão do Centro de Apoio à Educação à Distância (Caed/UFMG) – realiza uma mesa de conversa com o tema “Finanças pessoais em Tempos de Crise”, nesta quinta-feira, 26 de agosto, de 17h às 18h. O evento ocorre no âmbito do Projeto Saberes Transversais e será transmitido ao vivo pelo canal youtube.com/eadufmg.

O professor convidado, Juliano Lima Pinheiro, é docente na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG e abordará, na sua exposição, caminhos possíveis nesse cenário, questões de orçamento pessoal e como aumentar receitas e reduzir gastos. A diretora do Centro e coordenadora do Programa, a profa. Eliane Palhares, mediará a interação entre o público e o expositor.

Além da transmissão ao vivo, o evento contará com tradução em Libras. Não é necessária inscrição prévia e haverá a emissão de certificado (1 hora) a partir da lista de presença liberada durante o evento. Também são parceiros os polos de Sabará, Lagoa Santa, Confins, Bom despacho e Jaboticatubas.

O PROJETO

Proposto em 2013, o Aproxime-se tem o objetivo de ampliar os laços entre a UFMG e as comunidades dos municípios nos quais a Universidade oferta cursos à distância, por meio da organização de atividades educativas e culturais em seus polos de apoio. Em 2021, as atividades são ofertadas de acordo com os quatro projetos que o integram: Cidadania, Ficção & Realidade, Saberes Transversais e Virtualidades.

SISTEMA UAB

O Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil) é um programa do Governo Federal instituído através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância. Os cursos de graduação e pós graduação são distribuídos por meio dos polos, com a parceria de universidades federais. Em Sete Lagoas, é coordenado pela Fumep e funciona na estrutura da Escola Técnica Municipal onde, desde 2008, já formou mais de 3 mil alunos.

PROGRAMAÇÃO:

17h – Abertura do evento: Professora Eliane Palhares (boas vindas e apresentação do convidado e da dinâmica do evento)

17h10 – Prof. Juliano Pinheiro (20 a 25 min) – (vai abordar: O que fazer no momento de crise? Orçamento Pessoal; Como aumentar Receita; Como reduzir Despesas)

Graduado em Administração de empresas. É mestre em Contabilidade Internacional (Universidad de Zaragoza – Espanha). É doutor em Contabilidade e Finanças (Universidad de Zaragoza – Espanha). Possui uma trajetória profissional de 30 anos no Mercado Financeiro e de Capitais. É professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, lotado no departamento de ciências contábeis.

17h31/17h41 – Perguntas (15 a 20 min)

17h46/17h51 – Encerramento