DER-MG deve concluir obras do anel viário de Sete Lagoas até novembro

Departamento já executou 91% dos serviços que incluem pavimentação, drenagem superficial e construção de viadutos

As obras complementares do Contorno de Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais, estão em fase de conclusão. As equipes de trabalho estão terminando a pavimentação e a execução de serviços de drenagem superficial, que já atingem o percentual de 91%. Em seguida, serão feitas a sinalização vertical e horizontal da via, a instalação de defensas metálicas e outros serviços complementares.

O trecho, que liga a MG-238 à rodovia MG-424, possui extensão de 3,3 quilômetros e deve ter as intervenções concluídas até o mês de novembro, segundo estimativas do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), responsável pela condução dos trabalhos. Os investimentos são de aproximadamente R$ 5,6 milhões, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Além da pista de rolamento, a obra inclui três viadutos. A edificação sob a MG-238 está 100% concluída, faltando apenas a pintura dos pilares e dos guarda-rodas de concreto. Os dois viadutos sobre a ferrovia FCA estão 99% finalizados, faltando a execução dos guarda-corpos metálicos e do alambrado de proteção sobre faixa de domínio da ferrovia. A terraplenagem terminou no mês passado.

Benefícios

Para o diretor-geral do DER-MG, Robson Santana, trata-se de uma obra importante para Sete Lagoas e toda área de influência, onde estão instaladas grandes empresas dos setores automobilístico, farmacêutico, bebidas e siderúrgico. “Investir em infraestrutura atrai empresas, gera empregos, garante segurança aos motoristas e proporciona aos moradores de uma região diversos benefícios e melhor condição social. Boas estradas são caminhos para o desenvolvimento”, destaca.

Outro setor econômico que será impactado pela conclusão do contorno é o de turismo. A cidade conta com atrativos como a Gruta Rei do Mato, edificações do período barroco e voos de parapente – a partir da rampa da Serra de Santa Helena, localizada a 7 quilômetros do centro do município. Além de garantir mais fluidez ao trânsito, assim como segurança aos usuários da rodovia, o anel viário vai beneficiar cerca de 250 mil pessoas em toda região.

A conclusão faz parte de um pacote de obras anunciado pelo governador Romeu Zema, em agosto de 2020, que inclui outras ações em infraestrutura em diversas regiões do estado.

