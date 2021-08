Policiais militares e agentes do CRAS realizam ação sobre a prevenção da violência doméstica na estação de transbordo

A Operação Policial “Maria da Penha”, será desenvolvida no 25º Batalhão de Polícia Militar, até a data de 20 de setembro, com o propósito de coibir todas as formas de violência contra a mulher.

O objetivo da campanha é o enfrentamento à violência doméstica, com atendimento e orientações adequados às vítimas e participação de outras instituições.

Em continuidade a Operação Maria da Penha, policiais militares do 25º Batalhão, juntamente com agentes do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Unidade 03, distribuíram panfletos sobre as formas de violência doméstica para transeuntes da estação de transbordo, na data de hoje. A ação conjunta buscou sensibilizar as pessoas sobre a importância de conhecer e fazer cumprir a Lei Maria da Penha.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar