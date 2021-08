Prefeitura instala parquinho infantil no bairro Jardim Primavera e garante lazer para as crianças

A Prefeitura de Sete Lagoas contemplou o Jardim Primavera com um espaço de lazer para as crianças. O parquinho ocupa uma área ao lado do campo de futebol do bairro e já faz sucesso. O prefeito Duílio de Castro visitou o local nesta segunda-feira, 23 de agosto, quando conversou com frequentadores, moradores e ainda garantiu que este tipo de projeto será expandido pela cidade. “Um investimento pequeno, mas que traz um retorno enorme. Criamos um espaço público para que as crianças tenham momentos de lazer e entretenimento. Isso é um grande apoio para os pais. Vamos fazer muitos outros pela cidade inteira”, comentou o prefeito.

A criação desses espaços é uma proposta institucional da administração municipal. A perspectiva é integrar lazer em áreas onde a prática esportiva ou a convivência da comunidade é comum. “As crianças ficaram um ano e meio paradas por conta da pandemia. É muito gratificante ver essa obra executada e gerando resultados na oferta de lazer para a comunidade”, declarou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabricio Frederighi Fonseca. A construção do parquinho do Jardim Primavera foi viabilizada por meio de parte de recursos de uma emenda parlamentar do deputado estadual Mauro Tramonte, atendendo a pedido do atual presidente da Codesel, Fabrício Nascimento, quando ainda era vereador, no final de 2020.

Celso Dias dos Santos é morador do bairro, tem um comércio bem em frente ao parquinho e ainda é vice-presidente da associação comunitária. Desde a inauguração, ele acompanha com muita alegria a movimentação de crianças entre os brinquedos. “O parquinho foi a melhor coisa que chegou no Jardim Primavera. Tem até fila para brincar. Inclusive, pais estão trazendo crianças de outros bairros próximos, como Jardim Primavera II e Bela Vista. Isso é muito bom”, disse. O objetivo planejado com a implantação do parquinho já foi alcançado. A convivência entre as crianças melhorou e a integração com um projeto esportivo realizado no campo de futebol foi imediata. “Hoje os mais jovens estão muito presos ao mundo tecnológico e o parquinho trouxe a possibilidade de convivência entre crianças como antigamente. Elas estão interagindo e algumas chegam até mais cedo para o treino para aproveitar e brincar também. Somos muito gratos a todos que trabalharam para implantar este parquinho”, avaliou Mateus Felipe, coordenador do projeto União Talento Soccer.

Outros parquinhos públicos também foram implantados, como na lagoa do Cercadinho, no bairro do Panorama, na praça do Bairro do Carmo e ainda no Parque Náutico da Boa Vista.