Prefeitura de Sete Lagoas divulga nota de esclarecimento sobre utilização da Arena do Jacaré

A Prefeitura de Sete Lagoas esclarece que, até o momento, não houve nenhum contato formal entre presidentes de clubes de futebol da capital e o Município para a realização de jogos oficiais na Arena do Jacaré. Até porque o espaço é privado, pertencente ao Democrata Futebol Clube.

Vale ressaltar que a Prefeitura conta com um Comitê Local de Combate à Covid-19, formado por representantes da saúde pública e privada, da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que se reúne semanalmente para deliberar sobre o funcionamento de atividades que possam provocar aglomerações. Assim, tal decisão precisa passar, necessariamente, pelo Democrata e pelo Comitê.

A próxima reunião do Comitê está agendada para esta quinta-feira, 26 de agosto.

Ascom/ Prefeitura de Sete Lagoas

Clube ainda não confirmou oficialmente e disse que está avaliando algumas praças para jogar com presença dos torcedores

O Cruzeiro entrou em acordo com Sete Lagoas para jogar na Arena do Jacaré os seus jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, com presença de torcedores, conforme apurou o repórter Rubens Júnior da Rádio Itatiaia.

O clube ainda vai ficar responsável por cuidar do gramado e ofereceu a Toca da Raposa para o Democrata treinar até o fim do Módulo II do Campeonato Mineiro. Para oficializar, falta Sete Lagoas migrar para a Onda Verde do Programa Minas Consciente, do Governo de Minas, algo que deve ocorrer nesta semana.

Consultado, o Cruzeiro ainda não confirmou oficialmente e disse que está avaliando algumas praças que podem receber os próximos jogos da equipe. “A decisão será oficializada em momento oportuno”.

A liminar do STJD, obtida pelo clube e que permitiu a presença da torcida no Mineirão, contra o Confiança, menciona apenas a liberação de jogos “realizados em praças desportivas localizadas dentro da Cidade de Belo Horizonte”. No entanto, o Cruzeiro acredita que a decisão permite que ele mande seus jogos em qualquer cidade que já tenha liberado a presença de torcedores.

Vale lembrar, também, que a CBF pediu a anulação dessa liminar, mas ainda aguarda a resposta do pleno do STJD.

Redação com fonte: Itatiaia