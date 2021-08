Caio Valace viabiliza um investimento de R$200 mil reais para a Orquestra Jovem de Sete Lagoas

A cultura de Sete Lagoas recebeu esta semana duas importantes notícias. Recursos viabilizados por meio de parcerias com a iniciativa privada, que tiveram o vereador Caio Valace como ponte, foram anunciadas. O projeto da Associação Cultural de Orquestras, conhecida como Orquestra Jovem de Sete Lagoas, neste ano ganha uma importante parceira. A sete-lagoana Multitécnica, maior fabricante de micronutrientes do Brasil, recebeu em sua sede o vereador Caio Valace (Podemos), o prefeito Duílio de Castro (Patri) e os representantes da orquestra para a negociação desse apoio.



A viabilização de um projeto como o da Orquestra Jovem de Sete Lagoas é um grande passo para a retomada da agenda cultural da cidade. Com essa ponte criada pelo vereador, o projeto receberá, ainda este ano, um aporte de R$ 200 mil, confirmado pela direção da empresa. “O setor cultural, desde o início da pandemia, sofre uma queda de investimentos e alternativas precisam ser buscadas. Nosso trabalho é nesse sentido, de abrir portas e criar diálogos entre a iniciativa privada e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura”, afirma Caio Valace.



SEMANA DO FOLCLORE E JORNADA DO PATRIMÔNIO RECEBEM INVESTIMENTOS TAMBÉM



Já a 34ª Semana do Folclore e a 8ª Jornada do Patrimônio contam, pela primeira vez, com o patrocínio do Sicoob Credisete e o apoio da TV Câmara de Sete Lagoas. Na busca de alternativas para realização do tradicional e importante evento para a cultura popular da cidade, o vereador Caio Valace viabilizou dois importantes apoios para os eventos: um aporte no valor de R$ 5 mil do Sicoob Credisete e a cobertura da TV Câmara para registro da programação da Semana do Folclore.



O evento está sendo realizado no formato online, transmitido e veiculado entre os dias 22 e 28 de agosto, pelo YouTube da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, e da TV Câmara de Sete Lagoas. Com uma programação diversa, a semana do Folclore discute os caminhos de preservação do patrimônio. São palestras, apresentações, rodas de conversa e a tradicional Missa Conga, que será realizada no dia 28 de agosto, sábado, às 18h, em frente ao Casarão de Sete Lagoas. O evento contará ainda com a presença dos folcloristas. “O nosso trabalho foi mais uma vez fundamental para que os agentes políticos e privados envolvidos neste projeto fossem sensibilizados”, afirma o vereador. A programação do evento você encontra junto ao site da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e no www.caiovalace.com.br.

Comunicação e Gestão de Mídias Sociais Vereador Caio Valace