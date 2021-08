Ensino Infantil, Fundamental II e EJA anos finais retornam às aulas presenciais

Nesta segunda-feira, 23, alunos da Educação Infantil – 4 e 5 anos, Fundamental II – 6º ao 9º ano e EJA (anos finais) também retomaram suas atividades presenciais.

De forma gradativa, as aulas presenciais vêm sendo retomadas na rede municipal de ensino de Sete Lagoas. A volta está sendo escalonada com um terço das turmas por dia. Na semana passada, os alunos da Rede Municipal de Ensino do Fundamental I (1º ao 5º ano) e do Ensino de Jovens e Adultos (EJA anos iniciais) puderam reencontrar os colegas e professores, depois de um ano e meio com os estudos em sistema remoto. “É muito bom a volta às aulas, apesar do nosso medo. Mas com todos os cuidados que a escola está tendo, acho que não vai ter problema nenhum. Voltamos com toda a alegria e o aprendizado. Vai ser maravilhoso daqui pra frente”, acredita Daiane Roberta da Silva, mãe de um aluno da Escola Municipal Stella Figueiredo Chassim Drumond.

Nesta segunda-feira, 23, alunos da Educação Infantil – 4 e 5 anos, Fundamental II – 6º ao 9º ano e EJA (anos finais) também retomaram suas atividades presenciais. “As escolas estão muito bem preparadas e os professores também. Sem falar na beleza que eles estão implementando para receber a todos esses alunos”, diz o técnico superior de ensino, Rodrigo de Souza. Segundo a diretora da equipe pedagógica, Márcia Veiga, o retorno está acontecendo de forma tranquila e segura. “As escolas estão usando a criatividade para acolher esses alunos e suas famílias. Continuaremos dando esse suporte, sempre caminhando de mãos dadas, nesse novo jeito de fazer educação”, explica.

No portão de entrada da Escola Stella Figueiredo Chassim Drumond, uma surpresa para recepcionar os estudantes, a presença do Homem Incrível, um personagem para reforçar a prevenção contra a covid-19. “Hoje foi com muita alegria que a gente retornou às atividades presenciais, de forma muito tranquila, com alunos e professores se cuidando. Estamos tranquilos e adequados para que esse retorno seja seguro”, afirma a diretora da Escola Municipal Stella Figueiredo Chassim Drumond, Luciene da Silva. Dia 30 de agosto será a vez dos alunos da Educação Infantil, de zero a 3 anos de idade, viverem esse momento com todas as medidas de segurança, distanciamento e higiene necessárias para se evitar a contaminação pelo novo coronavírus e manter a qualidade da educação municipal.

por Ascom Prefeitura