Guarda Municipal apreende 22 carreteis de linhas cortantes somente neste domingo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas continua a operação de combate ao uso de linhas cortantes durante a prática de soltar pipas. Somente neste domingo, 22, a fiscalização ocorreu em vários bairros, quando houve a apreensão de 22 carreteis de linha chilena ou com cerol e várias notificações.

A utilização de linha chilena, cerol e similares é proibida pela lei estadual 23.515/2019 e ainda por decreto municipal 6.281, regulamentado no dia 26 de junho de 2020. Além do risco de acidentes com motociclistas e ciclistas, as linhas também provocam grandes prejuízos quando danificam a rede de distribuição de energia elétrica.

A campanha “Corte essa ideia!” contra a utilização de linhas cortantes foi lançada no dia 4 de agosto, quando foi realizada uma blitz educativa em frente ao CAT-JK, na orla da Lagoa Paulino. Agora, operações rotineiras estão sendo realizadas em várias regiões da cidade. Neste domingo, a GCM esteve nos bairros Dona Dora, Morro do Claro, Progresso, Montreal, Jardim Primavera, Brejinho, Aeroporto, Verde Vale, Belo Vale e Jardim dos Pequis.

A Guarda Municipal chama a atenção para quem vende ou comete esse tipo de crime e relata quais as punições cabíveis, destacando ainda a participação de menores de idade. “A venda e uso são crimes previstos em leis municipais e estaduais. Há a apreensão do material e multa. Em caso de menores de idade, os pais serão notificados e autuados e a ocorrência será encaminhada para o Conselho Tutelar para as devidas providências”, explica o Subcomandante da GCM, Cordeiro.

por Ascom Prefeitura