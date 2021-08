Minas investiga dez casos suspeitos da variante Delta do coronavírus

Minas investiga dez casos suspeitos da variante Delta do novo coronavírus. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A pasta já detectou 12 infecções da cepa no território mineiro.

As confirmações, no entanto, devem aumentar. Dois registros informados por prefeituras mineiras ainda não constam na lista da SES. Em um deles, um paciente morreu.

O óbito ocorreu em Rio Novo, na Zona da Mata. De acordo com o Executivo municipal, um idoso de 74 anos foi contaminado pela cepa e chegou a ficar internado em um hospital de Juiz de Fora, mas não resistiu.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o caso foi encaminhado para apuração junto à área técnica, e um novo boletim será divulgado em breve.

Betim, na Grande BH, e Mirabela, no Norte do Estado, também confirmaram a circulação da variante indiana do vírus, e seguem aguardando confirmação pelo Estado, após a notificação do caso.

A secretaria afirma que “segue conduzindo a investigação dos casos, junto aos municípios, para avaliação da história clínica e epidemiológica dos pacientes e seus contatos.”

Confira outros casos confirmados e suspeitos da Delta em Minas:

– Belo Horizonte: três confirmados, dois homens, 12 e 14 anos, e uma mulher, 52; e um suspeito, homem, 56;

– Montes Claros: confirmado, homem, 30; e suspeito, mulher, 58;

– Unaí: dois confirmados em mulheres, 24 e 40;

– Itabirito: confirmado, mulher, 59, e suspeito, homem, 30;

– Juiz de Fora: confirmado, homem, 33;

– Virginópolis: confirmado, homem, 50;

– Carangola: confirmado, mulher, 38; e suspeito, mulher, 54;

– Divino: dois confirmados em homens, 49 e 59;

– Santa Luzia: suspeito, mulher, 42 ;

– Vespasiano: suspeito, idosa, 75;

– Claro dos Poções: suspeito, mulher, 47;

– Uberaba: suspeito, homem, 47;

– Ladainha: suspeito, homem, 66;

Fonte: Hoje em Dia