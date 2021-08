25º Batalhão de Polícia Militar lança operação Maria da Penha em conjunto com a Polícia Civil e com a Secretaria de Assistência Social

A Operação Policial “Maria da Penha”, de abrangência nacional, será desenvolvida no 25º Batalhão de Polícia Militar, até a data de 20 de setembro, em complementação à campanha “Agosto Lilás”, com o propósito de coibir todas as formas de violência contra a mulher.

O objetivo da operação é o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, com atendimento adequado à vítima e a participação das instituições envolvidas no enfrentamento à violência. Durante todo o período da operação, serão desenvolvidas em Sete Lagoas e cidades componentes do 25º Batalhão, ações de prevenção e enfretamento a todas as formas de violência contra a mulher.

Na data de hoje, (23), dia Estadual de Combate ao Feminicídio, o lançamento da Operação Maria da Penha ocorreu na praça do CAT, área central da cidade. Policiais militares do 25º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil e Secretaria de Assistência Social da cidade, realizaram um blitz preventiva na praça do CAT, centro da cidade, distribuindo panfletos e orientando transeuntes sobre a importância da Lei Maria da Penha para a sociedade.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar