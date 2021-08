Democrata chega a última rodada do Módulo II com risco de queda para a Série C

O Democrata viveu muitas dificuldades durante o Campeonato do Módulo II. Dentro de campo, a equipe mostrou-se pouco efetiva, sobretudo para fazer gols (foram apenas 04 em 10 jogos) e chega à última rodada da fase classificatória com risco de rebaixamento para a Terceira Divisão Estadual de 2022.

Neste momento, Serranense e Aymorés de Ubá estão na zona da degola, porém, ainda possuem chances matemáticas de se salvarem.

O Democrata depende apenas dele: Se vencer o Democrata de Governador Valadares estará com a permanência no Módulo II matematicamente assegurada. Se empatar, provavelmente também obterá êxito, dependendo de critérios do saldo de gols. Ainda que perca, a continuação na Série B será concretizada, desde que Serranense e Aymorés não vençam os seus compromissos na rodada derradeira.

O presidente Renato Paiva comentou sobre as expectativas que foram criadas antes do início da competição e a situação atual do clube: “Estamos aprendendo o tempo todo. Havia uma expetativa muito grande, montamos um elenco pra brigar na parte de cima da tabela. Fizemos alguns jogos equilibrados contra bons times do Módulo II. Nosso trabalho é de médio e longo prazo e objetivo agora, obviamente, é não cair para a Série C. Pensando pra frente, vamos investir nas categorias de base para colhermos frutos no futuro. A turma aqui trabalha demais, coisas boas estão por vir e temos esperança de um 2022 melhor”.

O presidente também falou sobre projetos futuros: “Os próximos anos do Democrata já estão sendo traçados, na verdade, o planejamento que estamos fazendo é para 10 ou 15 anos. Precisamos conseguir, imediatamente, um terreno para realizarmos nossos treinamentos. Estamos conversando com a Prefeitura, ainda não desistimos de recuperar o Recanto do Jacaré. Temos um passivo que está sendo trabalhado, dívidas que precisam ser equacionadas, porém, estou muito otimista e tem muita coisa boa pra acontecer, não sei quando isso vai se efetivar, mas o nosso momento vai chegar, o trabalho aqui e muito sério”.

Com relação à rodada final do Campeonato Mineiro do Módulo II, todos os jogos serão realizados no sábado, às 15 horas. A programação é a seguinte:

Villa Nova x Tupynambás – Nova Lima

Guarani x Tupi – Divinópolis

Ipatinga x Betim – Ipatinga

Democrata-SL x Democrata-GV – Sete Lagoas

Aymorés x União Luziense – Ubá

Nacional x Serranense – Muriaé

Ao final da rodada deste sábado, os quatro melhores colocados se classificam para o Quadrangular Final, que será disputado no sistema de todos contra todos, em turno e returno, entre os dias 4 de setembro e 2 de outubro. Os dois melhores colocados sobem para a elite em 2022.

A Rádio Eldorado de Sete Lagoas está fazendo a transmissão de todas as partidas do Democrata no Campeonato Mineiro do Módulo II. A emissora pode ser sintonizada através do canal 1.300 AM. Pelo facebook ou ainda pelo aplicativo da emissora, que pode ser baixado no site www.eldorado.1300.com.br.

Da Redação