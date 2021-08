Nesta segunda-feira tem vacinação para mulheres a partir de 28 anos. Confira os locais

Nesta segunda-feira, 23 de agosto, recebem a 1ª dose as mulheres a partir de 28 anos, e na terça, 24, os homens a partir de 28 anos, ambos de 09h às 16h e somente a pé, nos mesmos locais: Sesc – entrada pela rua Professor Abeylard e Faculdade Una – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio. Em caso de grande demanda serão distribuídas senhas até às 15h30. Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Quem não tem o comprovante deve solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta quinta, 19, receberam a 1ª dose 138.327 pessoas (57,2% da população). A 2ª dose foi aplicada em 47.743 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 22,1% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de higiene frequente das mãos, distanciamento social e uso de máscara. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus