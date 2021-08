América-MG x Bragantino: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Transmissão: Premiere (para todo o Brasil), com narração de Eduardo Moreno e comentários de Bob Faria, Petkovic e Paulo César de Oliveira.

O Coelho deve entrar em campo com apenas duas mudanças em relação ao jogo com a Chapecoense. Alan Ruschel, suspenso, dá lugar a João Paulo na lateral esquerda. O atacante Chrigor, cedido pelo Bragantino por empréstimo ao América, não joga nesta segunda por força de contrato. Com isso, Rodolfo assume a vaga no ataque.

O técnico Maurício Barbieri tem dois desfalques no time considerado titular. Léo Ortiz, recuperando o ritmo após ficar afastado por Covid-19, não foi relacionado. Raul está fora por causa de uma lesão ligamentar no joelho direito, sofrida no jogo do meio da semana pela Copa Sul-Americana. O volante deve ficar fora por cerca de 9 meses. Natan deve ocupar a vaga na zaga, enquanto Jadsom e Eric Ramires são opções para a posição de Raul no meio. Além dos desfalques por lesão, Helinho está suspenso e não joga.