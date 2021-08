Com tropeços de rivais, Atlético-MG tem chance de abrir oito pontos na liderança do Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG segue em ótima fase, que é refletida nas tabelas das competições disputadas. E no caso do Campeonato Brasileiro, onde já é líder, o Galo pode abrir oito pontos de vantagem nesta segunda-feira, caso supere o Fluminense, às 20h (de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada.

Isso porque, além de fazer sua parte, o time treinado por Cuca ainda tem contado com tropeços dos adversários que estão na parte superior da tabela. Neste final de semana, o Palmeiras foi derrotado pelo Cuiabá, em casa, e o Fortaleza empatou com o Juventude, no Sul.

Os dois times estão com 32 pontos, sendo que os paulistas levam vantagem no número de vitórias – 10 a 9 –, ficando na vice-liderança. Vencendo o Fluminense, o Galo chegará aos 40.

Vale lembrar que o Flamengo – outro que tropeçou na rodada, com 1 a 1 diante do Ceará – tem dois jogos a menos na competição. Está em quarto lugar, com 28 pontos. Portanto, se vencer Grêmio e Athletico-PR, chegará aos 34. As partidas, no entanto, não têm data para acontecer.

Com 25 gols em 16 rodadas, o Galo tem o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, atrás de Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Bragantino, equipes que aparecem logo atrás na tabela. Com 11 gols sofridos, o time tem disparadamente a melhor defesa da competição.

Com nove vitórias nos últimos nove jogos do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG busca o triunfo diante do Flu para aumentar a distância na ponta e também estabelecer um novo recorde de vitórias consecutivas na era dos pontos corridos. Se vencer chegará ao 10º triunfo seguindo, marca inédita no atual modelo do campeonato.

Fonte: ge.globo.com