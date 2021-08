Polícia Militar segue no rastreamento aos autores do homicídio ocorrido no Barreiro

Na noite do domingo (22), policiais militares deslocaram até a rua José Geraldo Pereira de Souza, no bairro Barreiro, onde segundo informações havia uma vítima de disparos de arma de fogo.

No local, os militares depararam com um menor de 14 anos de idade caído e já sem os sinais vitais, sendo o óbito atestado por um médico do SAMU.

O perito da Polícia Civil compareceu e constatou cerca de 07 perfurações de arma de fogo, todos na face da vítima.

Testemunhas informaram aos policiais, que o menor tinha envolvimento com o crime de tráfico de drogas e vinha recebendo ameaças de morte.

Policiais militares seguem no rastreamento na tentativa de localizar os autores.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar