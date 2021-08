Auxílio emergencial: Caixa paga 5ª parcela para trabalhadores nascidos em fevereiro e março

A Caixa Econômica Federal paga neste sábado (21) a quinta parcela da nova rodada do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em fevereiro e março. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês.

O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta-corrente.

As datas da prorrogação do benefício foram anunciadas no último dia 12. O pagamento da quinta parcela para o público geral começou nesta sexta-feira (20) e segue até o dia 31.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/.

Assessoria de Imprensa Caixa