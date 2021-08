América-MG x Bragantino: Vagner Mancini prepara duas mudanças no time para jogo no Independência

O América-MG terá mais dois treinamentos antes da partida diante do Bragantino, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Independência. O técnico Vagner Mancini vai mexer no time para o jogo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral Alan Ruschel está fora da partida diante da equipe paulista. Com isso, João Paulo deve ser o titular da ala esquerda do América. Outra opção para o setor, é Marlon, que também tem chance de aparecer na lateral.

Outra mudança no Coelho vai acontecer no ataque. Chrigor, emprestado pelo Bragantino ao América até dezembro, não pode enfrentar o clube paulista por força de contrato. O atacante Rodolfo, autor do gol de empate na partida diante da Chapecoense (confira no vídeo acima), é o mais cotado para começar em campo no duelo de segunda-feira.

Escalação provável do América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Ramon e João Paulo; Alê, Ademir e Felipe Azevedo; Rodolfo e Fabrício Daniel

O atacante colombiano Orlando Berrío segue intensificando a preparação física. O jogador vem de longo tempo sem disputar um jogo oficial. Ele pode ser a novidade na lista de relacionados do Coelho para a partida, ficando à disposição no banco de reservas.

Em 18º lugar na tabela, com 15 pontos em 16 jogos, o América aposta nos dois próximos confrontos, que serão em Belo Horizonte, para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Depois do Bragantino, o Coelho vai enfrentar o Ceará, no dia 29, também no Independência, pela sequência do campeonato.

